يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، حملة سخرية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب ركلة حرة سددها بعيدًا عن المرمى بعدة أمتار.

ورغم تسجيل رونالدو هدفه الأول في الموسم مع النصر خلال لقاء التعاون، أمس الأربعاء، بمواجهة نصف نهائي كأس السوبر السعودي، إلا أن النجم البرتغالي يواجه سخرية واسعة بسبب مشهد آخر له في هذه المباراة.

وذهب رونالدو لتسديد خطأ خارج حدود منطقة الجزاء في لقاء فريقه ضد التعاون، ولكنه سدد الكرة بعيدًا عن المرمى.

السخرية جاءت بعد ترجمة الكلمات التي رددها رونالدو قبل تسديدة الضربة الحرة قائلًا بالبرتغالية: "أنا الأفضل"، ثم سدد الكرة بعيدة تمامًا عن المرمى.

وانتشرت تعليقات ساخرة من رونالدو بسبب هذه التسديدة، وقال أحد المشجعين: "هذا الأخ انتهى" كما قال آخر: "رونالدو لم يعد كما كان في السابق".

وكتب مشجع آخر: "لم يعد يجيد تنفيذ الركلات الحرة"، كما دافع البعض عن رونالدو، إذ قال أحد المشجعين إن رونالدو سيظل بين الأفضل في العالم، بينما ذهب أحد المشجعين لاحتفاظ رونالدو بإجادته بضربات الرأس بعكس الضربات الحرة.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على أداء رونالدو في لقاء التعاون، مؤكدة أن النجم البرتغالي لم يقدم الأفضل في بطولة كأس أوروبا الماضية التي ودعها منتخب البرتغال من ربع النهائي على يد فرنسا بركلات الترجيح.