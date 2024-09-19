أتلتيكو مدريد يخطف فوزا مثيرا ضد لايبزيغ بدوري الأبطال (فيديو)

حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا مثيرا وهاما على ضيفه لايبزيغ الألماني في افتتاح مشاركة الفريقين ضمن دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس.

وانتظر فريق المدرب دييغو سيميوني حتى اللحظات الأخيرة من المباراة ليقتنص المهاجم خيمينيز هدف التقدم (2 ـ1) بعد أن كان لايبزيغ في طريقه للعودة إلى الأراضي الألمانية بنقطة التعادل.

وتقدم لايبزيغ بهدف سجله المهاجم بنيامين سيسكو بضربة رأس اثر هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة 28 من شوط المباراة الأول نجح أنطوان جريزمان في إرسال كرة رائعة في الزاوية العليا للمرمى ليعادل النتيجة.

وسيطر أتليتيكو على المباراة وضغط بقوة، لكنه لم ينجح في تسجيل هدف الفوز إلا في الدقيقة 88 عندما سدد ماريا خيمينيز ضربة رأس قوية بعد تمريرة عرضية من غريزمان انتهت في شباك لايبزيغ.

وحصد أتلتيكو مدريد أول 3 نقاط في دوري الأبطال بصيغته الجديدة، وذلك قبل أن يلاقي بنفيكا البرتغالي في الثاني من أكتوبر المقبل لحساب الجولة الثانية.

وفي المقابل يواجه لايبزيغ على ملعبه يوفنتوس الإيطالي في اليوم ذاته.