تقرير: راتكليف يقترب من الاستحواذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد

قالت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة، إن عائلة غليزر الأمريكية، مالكة نادي مانشستر يونايتد، تقترب من إبرام صفقة مع جيم راتكليف سيحصل بمقتضاها الملياردير البريطاني على 25% من أسهم النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل 33 دولارا للسهم الواحد.

وفي جلسات ما قبل التداول ارتفع سعر سهم النادي المدرج في الولايات المتحدة بنسبة خمسة في المئة.