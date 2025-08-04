الأهلي السعودي يصدم الهلال والنصر

وجهت إدارة الأهلي السعودي صدمة إلى الثنائي الهلال والنصر في ظل مطاردتهما أحد لاعبي "الراقي" بقوة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعى ناديا النصر والهلال للتنافس بقوة على ضم بضع صفقات محلية من أجل تدعيم صفوفهما خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاق يوم الـ28 من أغسطس الجاري.

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وأشارت تقارير أخيرة إلى رغبة النصر السعودي، في ضم زياد الجهني، لاعب وسط الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتطلع "العالمي" لضم العديد من اللاعبين في مختلف المراكز، وخاصة وسط الملعب، بناء على طلب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني الجديد.

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وبحسب صحيفة "اليوم"، فإن إدارة "الراقي" رفضت فكرة رحيل الجهني إلى النصر أو أي نادٍ آخر خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهمية اللاعب داخل الفريق.

وأوضحت أن ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، يتمسك بجميع عناصر الفريق الأساسية، ولا يرغب في التخلص من أي لاعب، بل يتطلع لضم صفقات جديدة.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت خروج تقارير تشير إلى احتمالية رحيل الإيفواري فرانك كيسيه، نجم وسط الأهلي، إلا أن الإدارة رفضت جميع العروض المقدمة إليه.

ويستعد الأهلي لخوض العديد من التحديات الصعبة خلال الموسم المقبل، وذلك بعد تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو ما سيجعله منافسًا بالنسخة القادمة من البطولة ذاتها، فضلًا عن كأس إنتركونتيننتال، بجانب دوري روشن وكأس الملك والسوبر المحلي. ‏