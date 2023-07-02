الهدوء يسيطر على ميركاتو أبطال الدوريات الخمسة الكبرى

يسيطر الهدوء على صفقات السوق الصيفي الحالي لأبطال الدوريات الخمسة الكبرى.

وافتتح سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي يوم 10 يونيو ويستمر حتى 1 سبتمبر، وكذلك سيكون نفس الموعد بالنسبة للدوري الفرنسي.

في حين افتتح السوق الصيفي في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا اليوم السبت.

وينتهي سوق الانتقالات في الدوريات الخمسة الكبرى يوم 1 سبتمبر المقبل.

وفي إنجلترا، يخطط مانشستر سيتي بطل الثلاثية بهدوء للموسم المقبل، حيث ضم ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي بعدما رحل عنه إلكاي غوندوغان، ويرتبط الفريق بالتعاقد مع جوسكو جفارديول من لايبزيغ.

ومن المقرر أن يرحل عن الفريق اللاعب جواو كانسيلو.