الهدوء يسيطر على ميركاتو أبطال الدوريات الخمسة الكبرى
يسيطر الهدوء على صفقات السوق الصيفي الحالي لأبطال الدوريات الخمسة الكبرى.
وافتتح سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي يوم 10 يونيو ويستمر حتى 1 سبتمبر، وكذلك سيكون نفس الموعد بالنسبة للدوري الفرنسي.
في حين افتتح السوق الصيفي في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا اليوم السبت.
وينتهي سوق الانتقالات في الدوريات الخمسة الكبرى يوم 1 سبتمبر المقبل.
وفي إنجلترا، يخطط مانشستر سيتي بطل الثلاثية بهدوء للموسم المقبل، حيث ضم ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي بعدما رحل عنه إلكاي غوندوغان، ويرتبط الفريق بالتعاقد مع جوسكو جفارديول من لايبزيغ.
ومن المقرر أن يرحل عن الفريق اللاعب جواو كانسيلو.
وفي إسبانيا، تعاقد برشلونة، بطل الليغا الموسم الماضي، مع لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان في صفقة انتقال حر، وتخلى عن صاموئيل أومتيتي، وعاد إليه سرجينو دست بعد نهاية الإعارة إلى ميلان.
وعاد إلى برشلونة أيضا عبدالصمد الزلزولي وكليمونت لينغليت، وكذلك انتهت إعارة نيكولاس غونزاليس.
وفي إيطاليا، عين نابولي المدرب الفرنسي رودي غارسيا بدلا من لوتشيانو سباليتي، وأعلن النادي تعاقده مع الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، قادمًا من هيلاس فيرونا بشكل دائم.
وانضم جيوفاني إلى نابولي الصيف الماضي لموسم على سبيل الإعارة من فيرونا مقابل 3 ملايين يورو، مع خيار الشراء مقابل 12 مليونًا أخرى.
وفي الدوري الألماني، تعاقد بايرن ميونخ مع رافائيل غوريرو وكونراد لايمر، ومنح عقدًا احترافيًا لطارق بوخمان القادم من الأكاديمية حتى عام 2026.
وفي فرنسا، يقترب باريس سان جيرمان من التعاقد مع المدرب لويس إنريكي لخلافة كريستوف غالتييه.
كما رحل عن الفريق ليونيل ميسي وسيرجيو راموس.
وتترقب الجماهير مستقبل الشاب كيليان مبابي الذي أعلن أنه لن يفعّل بند تجديد العقد مع باريس سان جيرمان، حيث ينتهي العقد الحالي في يونيو 2024.