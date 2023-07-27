بعد فضيحة نيغريرا.. اليويفا يقبل مشاركة برشلونة في دوري أبطال أوروبا "مؤقتًا"

وقدّم مدعون في إسبانيا شكوى، في مارس/ آذار الماضي، تتعلق بمزاعم دفع برشلونة إجمالي 7.3 مليون يورو (8.02 مليون دولار)، في الفترة من 2001 إلى 2018، إلى شركات مملوكة لمسؤول لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.

ووافقت محكمة في برشلونة على قبول القضية.

وفتح اليويفا تحقيقًا رسميًا في مزاعم خرق برشلونة الإطار القانوني للاتحاد.

وذكر اليويفا في بيان: "نال برشلونة موافقة مؤقتة للمشاركة في المسابقات الأوروبية للأندية بموسم 2023-2024".

ووفقًا للبيان، فإن اليويفا سيعلق قراره المستقبلي بشأن مشاركة أو استبعاد النادي من المسابقات القارية.

وأضاف: "برشلونة مجبر على إبلاغ مفتشي لجنة القيم والانضباط بتطور التحقيقات الجارية بشكل استباقي، وإمداد اللجنة بكل الوثائق والمعلومات المطلوبة".

وتابع: "لجنة القيم والانضباط المكلفة بالقضية مدعوة لمواصلة وإنهاء التحقيق، وإرسال تقرير آخر إلى لجنة الاستئناف في اليويفا إذا ارتأت ذلك، وعندما ترى أن مسألة قبول أو استبعاد برشلونة يجب تقييمها".