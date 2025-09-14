تحرك رسمي من الأهلي السعودي تجاه طاقم تحكيم مباراة الاتفاق

قررت إدارة النادي الأهلي السعودي التحرك بشكل رسمي تجاه الحكم الذي أدار مباراة فريقها ضد الاتفاق في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري السعودي.

الأهلي سقط في فخ التعادل السلبي أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

أخبار ذات علاقة هل تعاقد الأهلي السعودي مع بونافينتورا؟

أخبار ذات علاقة 4 أشياء خطيرة ترعب الأهلي السعودي قبل مواجهة الهلال

كما اعترف العديد من المحللين التحكيمين بأحقية "الراقي" في الحصول على ركلة جزاء في اللقاء؛ وهو ما جعل الفريق يخسر نقطتين ثمينتين في إطار مشواره بدوري روشن.

وقال المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، في تصريحاته عقب اللقاء، إنه "في الدقيقة 48، كان يجب على غرفة تقنية الفيديو (فار)، استدعاء الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس؛ لأحقية نجم الأهلي غالينو، في الحصول على ركلة جزاء".

أخبار ذات علاقة تطور حاسم في أزمة فراس البريكان مع الأهلي السعودي

وأوضح أن راضي العتيبي، ظهير فريق الاتفاق، قام بدفع غالينو داخل منطقة الـ18؛ ما حرم نجم الأهلي من الاستفادة من الكرة بعد تخطي منافسه.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "إدارة النادي الأهلي قدمت اعتراضا للجنة الحكام على الأخطاء التي حدثت في لقاء الاتفاق، وطلبت تسجيلا صوتيا من غرفة الفار لحظة عدم احتسابهم لركلة الجزاء الواضحة خلال اللقاء".

وفاز الأهلي (1-0) على نيوم، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري، وبخماسية دون رد على العربي في دور الـ32 من مسابقة كأس الملك؛ قبل التعادل مع الاتفاق.