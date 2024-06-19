الاتحاد السعودي يستقر على رحيل 5 لاعبين

كشفت تقارير صحفية عن أبرز الأسماء الراحلة من صفوف فريق الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتسعى إدارة "العميد" للاستقرار على الراحلين من الفريق من بعض العناصر التي فشلت في تقديم أوراق اعتمادها خلال منافسات الموسم الماضي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "المدينة"، فإن الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي للاتحاد، قرر التخلص من 5 أسماء خلال الميركاتو الصيفي، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.