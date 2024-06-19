الاتحاد السعودي يستقر على رحيل 5 لاعبين
كشفت تقارير صحفية عن أبرز الأسماء الراحلة من صفوف فريق الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتسعى إدارة "العميد" للاستقرار على الراحلين من الفريق من بعض العناصر التي فشلت في تقديم أوراق اعتمادها خلال منافسات الموسم الماضي.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "المدينة"، فإن الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي للاتحاد، قرر التخلص من 5 أسماء خلال الميركاتو الصيفي، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.
وأوضحت: "الأسماء المقرر الإطاحة بها من صفوف الاتحاد متمثلة في زكريا هوساوي وسلطان الفرحان وعبدالرحمن العبود وصالح العمري وعبدالعزيز البيشي".
ومن المقرر أن يتم الاستغناء عن بعض الأسماء خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إفساح الطريق لضم عناصر جديدة.
وفشل الاتحاد في تحقيق أي لقب خلال الموسم الماضي، بالإضافة للهزيمة أمام الهلال 7 مرات بمختلف المسابقات.