المنتخبات المتأهلة إلى دور الستة عشر في يورو 2024
أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.
وضمنت 3 منتخبات فقط التأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر بالبطولة القارية.
وحجز المنتخب الألماني صاحب الضيافة أول بطاقات التأهل إلى ثمن النهائي بشكل رسمي بتغلبه على المجر بنتيجة 2-0 مساء الأربعاء الماضي.
وحصد منتخب الماكينات فوزه الثاني بمرحلة المجموعات بعد تغلبه على إسكتلندا بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى للمجموعة الأولى.
وضمن أيضًا منتخب إسبانيا التأهل إلى ثمن النهائي بعد تغلبه على إيطاليا بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية للمجموعة الثانية مساء الخميس الماضي.
وفاز المنتخب الإسباني في الجولة الأولى على كرواتيا بنتيجة 3-0 ليحجز الماتادور مقعده في دور الستة عشر.
وحجز منتخب البرتغال أيضًا التذكرة الثالثة بعد تغلبه على تركيا بنتيجة 3-0 مساء السبت في ثاني جولات المجموعات السادسة.
وتفوق منتخب البرتغال في الجولة الأولى على حساب التشيك بنتيجة 2-1.
وضمن رفاق الأسطورة كريستيانو رونالدو أيضًا صدارة المجموعة السادسة بعد تعادل التشيك مع جورجيا بنتيجة 1-1 ووصولهما إلى نقطة واحدة من مباراتين بجانب تفوق البرتغال بالمواجهات المباشرة على تركيا صاحبة المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
وسيواجه المنتخب البرتغالي أحد أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثانية أو الثالثة.
ويلعب منتخب البرتغال مواجهة ثمن النهائي يوم 1 يوليو المقبل بمدينة فرانكفورت.