مباراة البرتغال وتركيا
مباراة البرتغال وتركيارويترز

المنتخبات المتأهلة إلى دور الستة عشر في يورو 2024

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.

وضمنت 3 منتخبات فقط التأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر بالبطولة القارية.

أخبار ذات صلة
روديغر هدّافا لأسكتلندا.. الأهداف العكسية "تتصدر" ترتيب هدافي يورو

وحجز المنتخب الألماني صاحب الضيافة أول بطاقات التأهل إلى ثمن النهائي بشكل رسمي بتغلبه على المجر بنتيجة 2-0 مساء الأربعاء الماضي.

وحصد منتخب الماكينات فوزه الثاني بمرحلة المجموعات بعد تغلبه على إسكتلندا بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

أخبار ذات صلة
لفتة رائعة على السترات الخاصة بلاعبي منتخب ألمانيا في يورو 2024 (صورة)

وضمن أيضًا منتخب إسبانيا التأهل إلى ثمن النهائي بعد تغلبه على إيطاليا بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية للمجموعة الثانية مساء الخميس الماضي.

وفاز المنتخب الإسباني في الجولة الأولى على كرواتيا بنتيجة 3-0 ليحجز الماتادور مقعده في دور الستة عشر.

أخبار ذات صلة
يامال يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم منتخب إسبانيا

وحجز منتخب البرتغال أيضًا التذكرة الثالثة بعد تغلبه على تركيا بنتيجة 3-0 مساء السبت في ثاني جولات المجموعات السادسة.

وتفوق منتخب البرتغال في الجولة الأولى على حساب التشيك بنتيجة 2-1.

وضمن رفاق الأسطورة كريستيانو رونالدو أيضًا صدارة المجموعة السادسة بعد تعادل التشيك مع جورجيا بنتيجة 1-1 ووصولهما إلى نقطة واحدة من مباراتين بجانب تفوق البرتغال بالمواجهات المباشرة على تركيا صاحبة المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

أخبار ذات صلة
كريستيانو رونالدو يكتب إنجازًا تاريخيًا في اليورو

وسيواجه المنتخب البرتغالي أحد أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثانية أو الثالثة.

ويلعب منتخب البرتغال مواجهة ثمن النهائي يوم 1 يوليو المقبل بمدينة فرانكفورت.

يورو 2024

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com