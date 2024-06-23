المنتخبات المتأهلة إلى دور الستة عشر في يورو 2024

وضمن أيضًا منتخب إسبانيا التأهل إلى ثمن النهائي بعد تغلبه على إيطاليا بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية للمجموعة الثانية مساء الخميس الماضي.

وفاز المنتخب الإسباني في الجولة الأولى على كرواتيا بنتيجة 3-0 ليحجز الماتادور مقعده في دور الستة عشر.