نرحب بأي زملكاوي في الأهلي.. هل ألمح الجنايني لعودة إمام عاشور؟

أدلى عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق في نادي الزمالك، بتصريح مثير للجدل رآه الكثيرون فيما يبدو تلميحا بترحيبه بعودة إمام عاشور، نجم الأهلي الحالي، إلى صفوف الفريق الأبيض.

وذكرت تقارير عديدة خلال الساعات الماضية وجود مفاوضات من جانب الزمالك مع إمام عاشور لعدم تمديد عقده الحالي مع الأهلي، سعيا في عودته لصفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

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ولعب عاشور سابقا للزمالك قبل خوض تجربة احتراف قصيرة في ميتلاند الدنماركي، ثم انتقل إلى صفوف الأهلي.

بينما سارعت عدة مصادر لنفي هذه التقارير سواء من داخل الأهلي أو الزمالك، ولكن تجدد الحديث بعد التصريحات الأخيرة للجنايني.

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وقال عمرو الجنايني في تصريحات تلفزيونية، إن أكثر لاعب حزن على رحيله من الزمالك للأهلي هو إمام عاشور، وأتمنى أي أحد زملكاوي في الأهلي يعود للفريق الأبيض، رافضا الإجابة بشكل قاطع عن اسم اللاعب الذي يتمنى عودته للفريق، قائلا: "اتركهم حاليا يأكلون عيش".

ويحاول النادي الأهلي تجديد عقد إمام عاشور لموسمين جديدين، قبل 3 مواسم كاملة من نهايته بشكل رسمي في 2028، بعد انضمامه للقلعة الحمراء في 2023 قادما من نادي ميتيلاند الدنماركي.

وكان محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، أعلن في بيان رسمي، مساعي إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب لتجديد عقد بعض نجوم الفريق وعلى رأسهم إمام عاشور.

وتنطلق بطولة الدوري المصري 8 أغسطس المقبل، حسبما أعلنت رابطة الأندية المحترفة، وتُشير الدلائل إلى أن عاشور ما زال يؤدي برنامجاً تأهيلياً للتعافي من كسر الترقوة الذي تعرض له حتى يتماثل للشفاء.

ويخضع إمام لفحوصات وأشعة جديدة نهاية الأسبوع الجاري لتحديد مدى التئام الكسر الذي تعرض له في الكتف، خلال بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بأمريكا.