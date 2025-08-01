بعد انسحاب الخنيني.. مرشح وحيد لرئاسة الهلال السعودي

بات الأمير نواف بن سعد المرشح الأول والوحيد لرئاسة نادي الهلال السعودي لولاية جديدة، بعد انسحاب منافسه فهد الخنيني، لينتهي بذلك الجدل الدائر حول الشخصية التي ستحظى برئاسة المؤسسة غير الربحية لنادي الهلال خلفا لفهد بن نافل.

وأفادت تقارير إخبارية قريبة من الهلال أن انسحاب فهد الخنيني الذي كان أحد مرشحيْن اثنين المرشح لمنصب رئيس الهلال فسح المجال أمام الأمير نواف بن سعد ليكون المرشح الوحيد لكرسي الرئاسة.

وأضافت المصادر ذاتها "انسحب الخنيني من السباق ليتبقى مرشح وحيد وهو الأمير نواف بن سعد، ومن المنتظر أن يتم تزكيته رئيساً جديدا لنادي الهلال".

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وأعلنت مؤسسة أعضاء نادي الهلال فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية للنادي للدورة الانتخابية الجديدة، والتي يتم على إثرها ترشيح عضوين لمجلس إدارة الشركة.

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وكان فهد الخنيني ظهر في الواجهة الانتخابية لنادي الهلال قبل ساعاتٍ من موعد غلق باب الترشح، وقدم ترشحه منافسًا للأمير نواف بن سعد على منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية.

وقبل انسحابه من السباق، ترأس الخنيني قائمة انتخابية، ضمت علي الحضيف، نائبًا للرئيس، والأعضاء خالد الغماس، وإبراهيم العنقري، ونسرين الزامل.

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وخاض الهلال السعودي الذي لم يتوج بأي لقب الموسم الماضي، مشوارا مذهلا في كأس العالم للأندية 2025 عندما بلغ ربع النهائي قبل خروجه أمام فلومينينسي البرازيلي.