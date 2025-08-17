رسميا.. إقالة الحسين عموتة من تدريب الجزيرة الإماراتي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الأحد، إقالة مدربه المغربي الحسين عموتة من منصبه.

وخسر الجزيرة أمام خورفكان بنتيجة 2-3، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من عمر دوري أدنوك للمحترفين.

ووجه نادي الجزيرة الشكر إلى مدربه المغربي وطاقمه المعاون على أن يتم الإعلان عن مدير فني جديد لقيادة الفريق في الأيام القادمة.

وتولى عموتة صاحب الـ55 عاماً قيادة فريق الجزيرة بداية من شهر يوليو 2024 عقب رحيله عن تدريب منتخب الأردن بعد قيادته لوصافة كأس آسيا 2023.

وسبق أن قاد عموتة قيادة منتخب المغرب للمحليين بجانب الوداد المغربي والسد القطري.

وقاد المدرب المغربي الفريق الإماراتي في 36 مباراة، وحقق الفريق تحت قيادته الفوز في 16 مباراة وتلقى 13 هزيمة وتعادل 7 مرات.

وكان الجزيرة قد تأخر بثنائية في مباراة خورفكان قبل أن يتعادل عن طريق ضربتي جزاء سجلهما اللاعب نبيل فقير، ثم استقبل هدفاً قبل النهاية عن طريق اللاعب طارق تيسودالي.

وشهدت المباراة بقاء الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل على مقاعد البدلاء بقرار فني من جانب عموتة.