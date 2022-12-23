مانشستر سيتي يصعق ليفربول ويخطف بطاقة دور الـ8 لكأس الرابطة الإنجليزية
خطف مانشستر سيتي فوزًا عصيبًا من غريمه ليفربول وتغلب عليه 3-2، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في مانشستر في طريقه إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية لكرة القدم.
وسجل النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة 10، ثم تعادل فابيو كارفاليو لليفربول في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ومع بداية الشوط الثاني نجح الجزائري رياض محرز في التقدم مرة أخرى لمانشستر في الدقيقة 47، ولكن تعادل المصري محمد صلاح للريدز في الدقيقة 48.
وفك الهولندي ناثان أكي وأحرز ثالث أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 58.
وبات مانشستر سيتي آخر المتأهلين إلى ربع النهائي ولحق بأندية وولفرهامبتون وساوثهامبتون ونيوكاسل وليستر سيتي ومانشستر يونايتد ونوتينغهام فوريست وتشارلتون أتلتيك.
وهذا هو الفوز الأول لمانشستر سيتي في مبارياته الست الأخيرة أمام ليفربول في مختلف المسابقات وتحديدا منذ تغلبه عليه 4-1 في الدوري في السابع من فبراير 2021، تعادلا بعدها مرتين قبل أن يكسب ليفربول المباريات الثلاث الأخيرة.
كما هو الفوز الثاني فقط لمانشستر سيتي على ليفربول في ثماني مباريات في المسابقة بعد الاول عام 1969 ويسعى سيتي الى اللقب التاسع في المسابقة لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة ليفربول.