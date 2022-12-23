مانشستر سيتي يصعق ليفربول ويخطف بطاقة دور الـ8 لكأس الرابطة الإنجليزية

خطف مانشستر سيتي فوزًا عصيبًا من غريمه ليفربول وتغلب عليه 3-2، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في مانشستر في طريقه إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية لكرة القدم.

وسجل النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة 10، ثم تعادل فابيو كارفاليو لليفربول في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني نجح الجزائري رياض محرز في التقدم مرة أخرى لمانشستر في الدقيقة 47، ولكن تعادل المصري محمد صلاح للريدز في الدقيقة 48.

وفك الهولندي ناثان أكي وأحرز ثالث أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 58.