4 أزمات تحاصر مانشستر يونايتد قبل مرحلة حاسمة في الموسم
يعاني مانشستر يونايتد 4 أزمات في مرحلة حاسمة من الموسم.
ولن يكون الموسم الثاني للمدرب الهولندي إيريك تين هاغ هادئًا في أولد ترافورد بعد الموسم الماضي الذي بدأ متوترًا.
وبدأ مانشستر يونايتد، الموسم الماضي، بالخسارة 1/2 على ملعبه أمام برايتون قبل أن يسقط 0/4 أمام برينتفورد ما وضع الفريق تحت ضغط كبير.
ثم في منتصف الموسم اشتغل كريستيانو رونالدو مع تين هاغ وانتهى برحيل النجم البرتغالي، وأتبعه الخسارة 0/7 من ليفربول.
وفيما يلي 4 أزمات تضرب مانشستر يونايتد في مرحلة حاسمة من الموسم:
جادون سانشو
بدأت الأزمة بعدما صرح تين هاغ بأنه استبعد جادون سانشو من مواجهة آرسنال بسبب عدم خضوع اللاعب للتدريبات بصورة جيدة، وأصدر بعدها اللاعب بيانًا طالب فيه الجماهير بعدم تصديق ما يقال، وأنه يتدرب بشكل جيد مع الفريق.
وأعلن مانشستر يونايتد، الخميس، استبعاد سانشو، من المشاركة مع بقية زملائه، وخوضه برنامجًا شخصيًا بعيدًا عن الفريق الأول.
وبرر مانشستر يونايتد قراره بأنه ينتظر إيجاد الحلول لأزمة الانضباط، بعد خروج اللاعب عبر وسائل التواصل في الأسابيع الماضية لمهاجمة مدربه إريك تين هاغ.
وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" أن مانشستر يونايتد طلب من سانشو الاعتذار لتين هاغ، لكن اللاعب رفض، ما دفع النادي لاتخاذ إجراء ضده.
أنتوني
استُبعد أنتوني لاعب مانشستر يونايتد من تشكيلة المنتخب البرازيلي لمواجهة بوليفيا وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026 بعد مزاعم بالاعتداء.
ونشر موقع (يو.أو.إل) المحلي مزاعم لصديقة أنتوني السابقة غابرييلا كافالين تتهمه فيها بالاعتداء الجسدي، وهو ما دفع الشرطة للتحقيق معه، ونفى أنتوني ارتكاب أي مخالفات.
وقال مانشستر يونايتد إنه يتعامل بكل جدية مع ادعاءات الاعتداء المرتبطة بأنتوني، في ظل تحقيقات الشرطة.
ثم قرر مانشستر يونايتد تأجيل عودة أنتوني للتدريبات بسبب مزاعم اعتداء على صديقته.
هاري ماغواير
حاول مانشستر يونايتد بيع هاري ماغواير في السوق الصيفي لكن محاولاته لم تنجح.
وذكرت صحيفة "تيليغراف"، أن تين هاغ كان يُمنّي النفس برحيل بعض اللاعبين مثل هاري ماغواير وآخرين.
في حين قال ماغواير: "مانشستر يونايتد سعيد ببقائي، وكنت سعيدًا بالقتال من أجل مكاني مع الفريق".
وبات ماغواير مشكلة في مانشستر يونايتد وشارك الموسم الحالي 23 دقيقة فقط.
وما يبقي هذه المشكلة تكرار أخطاء ماغواير والتي كان آخرها مع منتخب إنجلترا أمام إسكتلندا.
حيث شارك ماغواير بديلاً بين شوطي المباراة، لكنه سجل هدفًا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.
وتعرض ماغواير لانتقادات بسبب الخطأ ما دفع والدته للرد على "التعليقات السلبية والمسيئة".
الإصابات
يعاني مانشستر يونايتد عدة إصابات، ويغيب عنه لهذا السبب: توم هاتون، ولوك شاك، وثيريل مالاسيا، وماسون ماونت، وكوبي ماينون وأماد ديالو.
يشار إلى أن مانشستر يونايتد حصد 6 نقاط من أول 4 جولات في الدوري الإنجليزي، حيث فاز مرتين، وخسر مرتين، ويحتل المركز الحادي عشر.
ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع برايتون، غدًا السبت، في الدوري الإنجليزي قبل مواجهة بايرن ميونخ في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.