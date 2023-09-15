4 أزمات تحاصر مانشستر يونايتد قبل مرحلة حاسمة في الموسم

يعاني مانشستر يونايتد 4 أزمات في مرحلة حاسمة من الموسم.

ولن يكون الموسم الثاني للمدرب الهولندي إيريك تين هاغ هادئًا في أولد ترافورد بعد الموسم الماضي الذي بدأ متوترًا.

وبدأ مانشستر يونايتد، الموسم الماضي، بالخسارة 1/2 على ملعبه أمام برايتون قبل أن يسقط 0/4 أمام برينتفورد ما وضع الفريق تحت ضغط كبير.

ثم في منتصف الموسم اشتغل كريستيانو رونالدو مع تين هاغ وانتهى برحيل النجم البرتغالي، وأتبعه الخسارة 0/7 من ليفربول.