NBA.. ثلاثة أرقام مزدوجة لـ كلاركسون في فوز يوتا جاز على دالاس مافريكس

سجل جوردان كلاركسون أول ثلاثة أرقام مزدوجة ليوتا جاز منذ نحو 16 عامًا لِيثأر الفريق لخسارته بفارق 50 نقطة أمام دالاس مافريكس بانتصاره 127/90 على أرضه في سولت ليك سيتي بدوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز كلاركسون إجمالا 20 نقطة وأرسل 11 تمريرة حاسمة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ليصبح أول لاعب في يوتا جاز يسجل ثلاثة أرقام مزدوجة في الموسم الاعتيادي منذ أن فعلها كارلوس بوزر في الـ13 من فبراير/ شباط 2008.

وتغلب دالاس مافريكس على يوتا جاز147/97 في دالاس في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وسجل لوكا دونتشيتش، الذي أحرز ثلاثة أرقام مزدوجة في الشوط الأول من مباراة الفريقين الشهر الماضي، 19 نقطة وأرسل 14 تمريرة حاسمة لزملائه واستحوذ على ست كرات مرتدة الليلة الماضية.

وعاد نجم دالاس مافريكس كايري إيرفينغ من فترة غياب استمرت 12 مباراة بسبب إصابة في الكعب ليسجل 14 نقطة ويستحوذ على تسع كرات مرتدة ويرسل أربع تمريرات حاسمة لزملائه.

وهيمن يوتا جاز، الذي فاز في ثمان من آخر 11 مباراة، على اللعب معظم فترات المباراة.