NBA.. ثلاثة أرقام مزدوجة لـ كلاركسون في فوز يوتا جاز على دالاس مافريكس
سجل جوردان كلاركسون أول ثلاثة أرقام مزدوجة ليوتا جاز منذ نحو 16 عامًا لِيثأر الفريق لخسارته بفارق 50 نقطة أمام دالاس مافريكس بانتصاره 127/90 على أرضه في سولت ليك سيتي بدوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز كلاركسون إجمالا 20 نقطة وأرسل 11 تمريرة حاسمة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ليصبح أول لاعب في يوتا جاز يسجل ثلاثة أرقام مزدوجة في الموسم الاعتيادي منذ أن فعلها كارلوس بوزر في الـ13 من فبراير/ شباط 2008.
وتغلب دالاس مافريكس على يوتا جاز147/97 في دالاس في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وسجل لوكا دونتشيتش، الذي أحرز ثلاثة أرقام مزدوجة في الشوط الأول من مباراة الفريقين الشهر الماضي، 19 نقطة وأرسل 14 تمريرة حاسمة لزملائه واستحوذ على ست كرات مرتدة الليلة الماضية.
وعاد نجم دالاس مافريكس كايري إيرفينغ من فترة غياب استمرت 12 مباراة بسبب إصابة في الكعب ليسجل 14 نقطة ويستحوذ على تسع كرات مرتدة ويرسل أربع تمريرات حاسمة لزملائه.
وهيمن يوتا جاز، الذي فاز في ثمان من آخر 11 مباراة، على اللعب معظم فترات المباراة.
نيويورك نيكس يهزم مينيسوتا تمبرولفز
وساعد أو.جيه أنونوبي فريقه نيويورك نيكس في التغلب 112/106 على مينيسوتا تمبرولفز في أول مباراة للاعب الياباني مع فريقه الجديد في دوري السلة الأمريكي.
وسجل جوليوس راندل لاعب نيويورك نيكس أعلى مستوى في المباراة 39 نقطة بينما أضاف أنونوبي 17 نقطة وست متابعات.
وأنونوبي البالغ من العمر 26 عامًا والمولود في لندن، والذي فاز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين مع تورنتو رابتورز في 2019 وقاد الدوري في الموسم الماضي، انتقل لنيويورك نيكس يوم السبت بعد أكثر من ستة مواسم في تورنتو رابتورز.
وقال أنونوبي: "حتى أثناء المباراة، كانوا يقولون لي: اذهب هناك، افعل هذا، لقد ساعدوني بالتأكيد، وأنا ممتن لذلك".
وأضاف: "أحاول فقط اكتشاف كل شيء بأفضل ما أستطيع، لذلك هناك الكثير من القراءة والتفاعل اليوم، في كل يوم سأتحسن في كل شيء،".
إنديانا بيسرز يهزم ميلواكي بكس
وتغلب إنديانا بيسرز يهزم ميلواكي بكس 122/113.
وسجل هاليبرتون 26 نقطة ومرر 11 تمريرة حاسمة وتسع متابعات لإنديانا بيسرز.
وأحرز يانيس أنتيتوكونمبو 30 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة ومرر 11 تمريرة حاسمة لصالح ميلواكي بكس الذي تراجع إلى 24 فوزًا مقابل 9 انتصارات و2.5 مباراة خلف بوسطن متصدر المنطقة الشرقية.
وتغلب دنفر ناغيتس حامل اللقب، بقيادة جمال موراي على ضيفه شارلوت 111/93.
كما سجل دنفر ناغيتس 22 نقطة من مايكل بورتر جونيور بالإضافة إلى 13 نقطة و11 كرة مرتدة من الصربي نيكولا يوكيتش الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين.
وتفوق فينيكس صنز 109/88 على بورتلاند ترايل بليزيرز.
وسجل برادلي بيل 21 نقطة، ويوسف نوركيتش 18 نقطة.
وسجل المهاجم الكاميروني باسكال سياكام أعلى مستوى في المباراة 36 نقطة ليقود تورنتو رابتورز إلى الفوز 124/121 على كليفلاند كافالييرز
وبعد أن وضع حدًّا لسلسلة خسائر متتالية من 28 مباراة متتالية في دوري السلة الأمريكي للمحترفين بفوزه على تورنتو رابتورز، عاد ديترويت بيستونز إلى مستواه المحبط بخسارة 136/113 أمام هيوستن روكتس.
وتقدم التركي ألبرين سينغون لهيوستن روكتس برصيد 26 نقطة وتسع تمريرات حاسمة.
وسجل كوهي ليونارد 24 نقطة وأضاف بول جورج 23 وأضاف الاحتياطي نورمان باول 22 ليقود لوس أنجلوس كليبرز للفوز على ضيفه ميامي هيت 121/104.
وأضاف جيمس هاردن 15 نقطة ومرر 10 تمريرات حاسمة لأصحاب الأرض، فيما كان بام أديبايو أفضل مسجل لميامي هيت برصيد 21 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة.
وفي مباريات أخرى تغلب هيوستون روكتس 136/113 على ضيفه ديترويت بيستونز، وفاز بوسطن سلتيكس 134/101 على سان أنطونيو سبيرز، وأوكلاهوما سيتي ثاندر 12/108 على بروكلين نتس، وساكرامنتو كينغز 123/92 على ممفيس غريزليس