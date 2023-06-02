رابطة الحكام الإنجليزية تدين مضايقات جماهير روما لأنتوني تايلور حكم نهائي الدوري الأوروبي

أدانت رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا المضايقات التي تعرض لها الحكم أنتوني تايلور الذي أدار نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم وعائلته من مشجعي روما في مطار بودابست، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو لذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعرض تايلور للانتقادات بعد خسارة روما بركلات الترجيح 4/1 أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي في بودابست، يوم الأربعاء الماضي.

وقال بيان للرابطة: "نشعر بالفزع من الإساءة غير المبررة والمقيتة التي تعرض لها أنتوني تايلور وعائلته وهو يحاول العودة إلى بلاده بعد إدارة نهائي الدوري الأوروبي".