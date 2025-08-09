شرط التعاون لإطلاق سراح سعد الناصر إلى النصر السعودي

وضع نادي التعاون السعودي شرطاً حاسماً للتخلي عن خدمات اللاعب سعد الناصر ظهير أيسر الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم اللاعب، صاحب الـ24 عاماً، بالرحيل إلى نادي النصر السعودي، بخلاف اهتمام ناديَي الاتحاد والقادسية أيضاً بضمه.

ويبحث نادي النصر عن ظهير أيسر جديد، بناءً على طلب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وبحسب تقارير صحفية، أبدى مسؤولو التعاون مرونة بشأن عرض النصر، ولكنهم وضعوا شرطا لحسم الصفقة.

ويتمثل الشرط في الحصول على خدمات البرتغالي أوتافيو من أجل الموافقة على رحيل سعد الناصر إلى النصر.

وعرض مسؤولو التعاون خياراً آخر حال عدم موافقة أوتافيو على الرحيل إلى صفوف الفريق، يتمثل في سداد النصر 30 مليون ريال سعودي مع رحيل اللاعب محمد مران من النصر للتعاون.

وتمسك النصر في هذه الحالة بوضع بند يتيح للتعاون الحصول على 20 % من قيمة بيع سعد الناصر في حال انتقاله لأي نادٍ آخر مستقبلاً.

وتخرّج سعد الناصر من ناشئي نادي الهلال، ولكنه لم يلعب للفريق الأول بقلعة الزعيم سوى مباراة واحدة.