الأسماء الأقرب.. قائمة أجانب النصر في السوبر السعودي أمام الاتحاد

كشفت تقارير إخبارية عن قائمة الأسماء الأقرب التي يُنتظر أن يختار منها جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر، لاعبيه في بطولة السوبر السعودي لمواجهة الاتحاد، في اللقاء الذي سيُقام في هونغ كونغ.

ويستعد "العالمي" لخوض منافسات السوبر السعودي بتشكيلة أجنبية قوية ومكتملة بنسبة كبيرة، تضم نخبة من أبرز النجوم العالميين في مختلف الخطوط.

أخبار ذات علاقة يريد فريق بطولات.. كريستيانو رونالدو يبلغ إدارة النصر بأهم أهدافه

أخبار ذات علاقة "أزمة".. لماذا أعاد جيسوس نجمي النصر إلى معسكر الفريق؟

وتترقّب جماهير الكرة السعودية المنافسة المنتظرة في بطولة كأس السوبر، المقرّر إقامتها في هونغ كونغ بين 19 و23 أغسطس الجاري.

ومن المقرّر أن يواجه النصر نظيره الاتحاد، فيما سيلعب القادسية أمام الأهلي.

أخبار ذات علاقة طلب رقما مستحيلا.. مارسيليا يصدم النصر السعودي

وانسحب الهلال من المسابقة لإراحة لاعبيه بعد موسم مزدحم انتهى ببلوغ ربع نهائي مونديال الأندية 2025، وتقرّر أن يشارك مكانه الأهلي.

ويُنتظر أن تشمل قائمة الأجانب المشاركين في السوبر والتي اختارها جيسوس على الأسماء الآتي:

البرتغالي كريستيانو رونالدو

البرتغالي جواو فيليكس

البرتغالي أوتافيو

السنغالي ساديو ماني

الصربي مارسيلو بروزوفيتش

البرازيلي ويسلي

البرازيلي أنجيلو

الفرنسي محمد سيماكان

الإسباني إيمريك لابورت

البرازيلي لوكاس بينتو