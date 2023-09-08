أصغر لاعب يمثل إسبانيا.. لامين يامال يكتب التاريخ ويسجل في أول مشاركة دولية (فيديو)

ودخل لامين يامال كبديل خلال مباراة إسبانيا وجورجيا، اليوم الجمعة، في تصفيات أمم أوروبا 2024.

وشارك لامين يامال كبديل في الدقيقة 44، بدلًا من داني أولمو، ليكون أصغر لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا يُشارك كأساسي مع الفريق الأول.

يامال أصغر لاعب يمثل منتخب إسبانيا في التاريخ بعمر 16 عامًا و57 يومًا فقط، ليكسر رقم جافي الذي شارك في 6 أكتوبر 2021 بعمر 17 عامًا وشهرين ويوم.

ولم يكتفِ لامين يامال بهذا الإنجاز، بل نجح اللاعب الشاب في تسجيل هدف منتخب إسبانيا السابع في شباك جورجيا، ليسجل رقمًا جديدًا كأصغر لاعب يسجل في تاريخ المنتخب الإسباني.