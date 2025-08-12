ما القاعدة التي حطّمها النصر السعودي بسبب إينيغو مارتينيز؟

كسر نادي النصر السعودي قاعدة تميّز بها منذ سنوات، وذلك بتعاقده مع المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز قادما من برشلونة ليكون الصفقة الأجنبية الثانية في الفريق بعد البرتغالي جواو فيليكس جناح تشيلسي.

وتعودت إدارة النصر السعودي منذ قرابة 5 أعوام على التعاقد مع لاعبين لا تتعدى أعمارهم 31 عاما، باستثناء الأسطورة كريستيانو رونالدو الذي انضم للفريق في يناير 2023 بعمر 38 عاما، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وبعد نحو 3 سنوات، جاء إينيغو مارتينيز المدافع المحوري لبرشلونة ليكسر تلك القاعدة بعد أن انضم اللاعب البالغ من العمر 34 عاما إلى صفوف النصر بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

وأصبح مارتينيز أكبر لاعب ينضم للنصر بعد رونالدو، متخطيا السنغالي ساديو ماني القادم من بايرن ميونخ في صيف 2023 بعمر 31 عاما.

وكسرت إدارة النصر القاعدة التي اتبعتها منذ سنوات قليلة بالنظر إلى حاجة الفريق لمدافع بقيمة نجم برشلونة المتوج مع فريقه في الموسم الماضي بثلاثة ألقاب.

ويملك إينيغو مارتينيز إمكانات كروية لافتة في الأداء الدفاعي، فضلا عن خصال هجومية أظهرها في الموسم الماضي، من خلال تسجيله 3 أهداف وصناعة 6 أهداف.

ويملك مارتينيز إحصائيات جيدة في منافسات الدوري خلال الموسم الماضي إذ أسهم في خروج فريقه بشباك نظيفة في 7 مباريات، ونجح في استرجاع الكرة بنسبة 4.5 مرة في كل مباراة، وبلغت دقة تمريراته 91%، من بينها 88% في منتصف ملعب المنافس، و95% بمنتصف ملعب فريقه.

يشار إلى أن إينيغو مارتينيز سيكون في أول مهمة رسمية مع النصر السعودي في 19 أغسطس الجاري من خلال منافسات كأس السوبر لموسم 2024 ـ 2025.

ويلتقي النصر في هونغ كونغ مع الاتحاد في نصف نهائي السوبر، فيما يجمع نصف النهائي الثاني فريقي القادسية والأهلي.