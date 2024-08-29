قرار صارم بسبب صفقة الزمالك المثيرة للجدل

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا صارمًا؛ بسبب صفقة مثيرة للجدل أبرمها نادي الزمالك في الموسم الماضي.

وقرر الاتحاد المصري وضع بند جديد في تعليماته للقيد بالموسم الجديد 2024 – 2025 يمنع الأندية من إعارة أي لاعب لمدة أكثر من عام واحد.

وأضاف الاتحاد المصري هذا البند بعد صفقة انتقال زياد كمال لاعب وسط إنبي إلى الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم بداية من شهر يناير الماضي.

وشملت هذه الصفقة العديد من البنود التعاقدية المثيرة للجدل على رأسها مدة الإعارة بجانب المكافآت المتغيرة في العديد من الأمور.

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الاتحاد المصري أقر أيضًا في تعليمات القيد الجديدة تقليص عدد الإعارات إلى 6 لاعبين بدلاً من سبعة بجانب تحديد عدد الإعارات بحد أقصى 3 لاعبين من فريق لفريق آخر.

وأعلن الاتحاد المصري رفضه زيادة عدد اللاعبين الأجانب والاستمرار في قيد 5 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق بالدوري المصري على أن يُسمح للأندية مثل الموسم الماضي بقيد لاعب أجنبي في كل مرحلة سنية "مواليد 2005 و2007 و2009".

واستمر تطبيق بند معاملة اللاعب الفلسطيني كمواطن مصري ضمن قوائم أندية الدوري المحلي.