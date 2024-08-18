أشعل نادي برينتفورد الإنجليزي، أنباء انتقال لاعبه إيفان توني إلى النادي الأهلي السعودي، بعد استبعاده من مباراة الفريق الافتتاحية بالبريميرليغ.

وقرر توماس فرانك المدير الفني لفريق برينتفورد، استبعاد إيفان توني مهاجم الفريق من قائمة مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تقام، مساء اليوم الأحد.

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، إن خروج إيفان توني، من تشكيلة برينتفورد في مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء لاحتمالية رحيل اللاعب إلى النادي الأهلي السعودي.

وأوضح الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس" أن النادي الأهلي، ما زال يراقب وضع إيفان توني، ووضعه في القائمة المختصرة للاعبين الذين يرغب في ضمهم.

وأظهر إيفان توني قدرات كبيرة كلاعب بديل في تشكيلة منتخب إنجلترا ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، إذ صنع وسجل في الأدوار الإقصائية، وكان له دور بارز في التأهل للدور النهائي.

وكان توني محل اهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي، مثل آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، لكن الاهتمام قل في الأشهر الأخيرة.