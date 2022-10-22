بوتافوغو البرازيلي مهتم بالتعاقد مع البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد

كشف موقع "torcedores" البرتغالي عن اهتمام نادي بوتافوغو البرازيلي بلاعب الاتحاد البرازيلي رومارينيو دا سيلفا، للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقا للموقع البرتغالي فإن اسم رومارينيو أصبح على طاولة إدارة بوتافوغو، وفي حالة موافقة جميع الأطراف، ستقدم الإدارة البرازيلية عرضا للاتحاد السعودي لاستعارة اللاعب مع خيار الشراء.

وذكرت تقارير صحفية برازيلية في وقت سابق عن اهتمام البرتغالي لويس كاسترو مدرب بوتافوغو برومارينيو، حيث أرسل لإدارة النادي البرازيلي قائمة تضم 5 أسماء للموسم القادم أبرزهم رومارينيو دا سيلفا لاعب الاتحاد السعودي.

يلعب رومارينيو لنادي الاتحاد منذ 2018 قادما من نادي الجزيرة الإماراتي الذي لعب له مدة موسم واحد، مقابل 7 ملايين يورو، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب الاتحاد 6 ملايين يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وسبق للمهاجم البرازيلي صاحب الـ31 عاما اللعب للعديد من الأندية مثل: ريو برانكو، ساو بيرناردو، ريد بل براغانتينو، كورينثيانز، الجيش القطري.

وأعلن نادي الاتحاد، في نوفمبر الماضي، تمديد عقد رومارينيو حتى 2024، حيث يعد هذا التجديد الثالث للاعب مع الفريق، فسبق أن جددت إدارة الاتحاد عقده لمده موسمين.

وتألق رومارينيو في كأس العالم للأندية 2017 مع نادي الجزيرة، حين لعب الفريق الإماراتي ضد نادي ريال مدريد، وتمكن من تسجيل هدف في شباك ريال مدريد، وحينها كان ضمن قائمة هدافي البطولة برصيد هدفين متساويا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويحتل الاتحاد الآن المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني.