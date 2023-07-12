سر التغير الملحوظ في وجه علي البليهي نجم الهلال السعودي (فيديو)

أثار أحدث ظهور لعلي البليهي، نجم نادي الهلال السعودي، تساؤلات وجدلًا بين جمهور ناديه، خاصة في ظل ارتدائه قناع على الوجه أثناء تواجده في معسكر "الزعيم"، المقام في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وكان الأمر الأكثر تساؤلًا بين جمهور الهلال، عندما تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، خلال التقاط الجماهير في المران صورًا مع "البليهي" كاشفًا عن وجهه تحت القناع، لِيُظهر تغيرًا ملحوظًا في معالم الوجه.