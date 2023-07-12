سر التغير الملحوظ في وجه علي البليهي نجم الهلال السعودي (فيديو)
أثار أحدث ظهور لعلي البليهي، نجم نادي الهلال السعودي، تساؤلات وجدلًا بين جمهور ناديه، خاصة في ظل ارتدائه قناع على الوجه أثناء تواجده في معسكر "الزعيم"، المقام في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.
وكان الأمر الأكثر تساؤلًا بين جمهور الهلال، عندما تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، خلال التقاط الجماهير في المران صورًا مع "البليهي" كاشفًا عن وجهه تحت القناع، لِيُظهر تغيرًا ملحوظًا في معالم الوجه.
وتداول جمهور الهلال الصورة عبر موقع "تويتر" ليتساءَلوا عن سر التغير في وجه "البليهي" وهل أجرى عمليّة تجميليّة أم ماذا حدث؟.
وكان رفيع الشهراني، وكيل علي البليهي، أوضح أخيرًا عبر حسابه على تويتر أن اللاعب أجرى بالفعل عملية بسيطة، لكن لم يوضح تفاصيلها، قائلًا: "شكرًا لجميع من سأل وتواصل بخصوص الكابتن علي البليهي هذا قناع مؤقت للحماية بعد عملية بسيطة أجراها واللاعب في حالة مستقرة وجيدة ويشارك في تمارينه الجماعية ولله الحمد".
وفي ظل الغموض الذي يكتنف العملية، أشار البعض إلى أن اللاعب أجرى عملية في جفن العين لإزالة كيس دهني.
ويتواجد الهلال في النمسا للدخول في معسكر مغلق تحضيرًا للموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، والذي تم التعاقد معه أخيرًا لقيادة الزعيم لولاية جديدة.
وقرَّر الهلال خوض 5 مباريات وديّة خلال معسكر النمسا التحضيري خلال شهر يوليو الحالي للوقوف على مستوى اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويبدأ الهلال موسمه الجديد من خلال مشاركته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، إذ سيلعب في المجموعة الثانية مع فرق الوداد المغربي، والسد القطري، وأهلي طرابلس الليبي.
وسيخوض النادي مباراته الرسمية الأولى في الموسم الجديد، في الـ 27 من يوليو، ضد أهلي طرابلس في الجولة الأولى من مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية.