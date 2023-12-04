تقرير: شتيغن قد يخضع لعميلة جراحية لعلاج إصابته

كشفت صحيفة "سبورت" أن مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، قد يخضع لعملية جراحية في ظهره ستبعده طويلًا عن الملاعب.

وخضع الدولي الألماني لبرنامج علاجي مكثف وتدريبات مع برشلونة ولكن لم يأت ذلك بأي نتيجة حتى الآن.

وقالت الصحيفة، في تقريرها: "تكتنف إصابة الظهر التي يعاني منها مارك أندريه بالتكتم الكامل، كانت الفكرة منذ عودته إلى برشلونة من تجمع المنتخب الألماني، إجراء علاج محافظ يعتمد على العلاج الطبيعي والراحة من أجل وقف الألم، ولكن بعد مرور الوقت، لا يزال حارس المرمى غير قادر على التدريب بشكل طبيعي مع بقية الفريق وكان غائبًا أمام رايو فاليكانو، وبورتو، وأتلتيكو مدريد".