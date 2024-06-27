بعد دياز.. نجم مغربي جديد يقتحم الفريق الأول لريال مدريد
قرر مسؤولو ريال مدريد الإسباني إلحاق المدافع الدولي المغربي يوسف لخديم إلى الفريق الرديف للميرينغي أو ريال مدريد "كاستيا" وذلك وفق ما أوردته تقارير قريبة من النادي.
وأصبح المدافع الأيسر المغربي الشاب يوسف لخديم أحد نجوم الفريق الرديف لريال مدريد خلال الموسم الماضي حيث تألق بشكل لافت كواحد من المواهب الصاعدة في الريال.
ونظير تألقه مع فريق ريال مدريد لأقل من 19 عاما، صعد لخديم المولود في 2005 لأب مغربي وأم إسبانية إلى ريال مدريد كاستيا (real madrid castilla) ليكون النجم المغربي الجديد في أسوار النادي الملكي بعد النجم إبراهيم دياز لاعب الوسط الهجومي لمنتخب أسود الأطلس، فيما سيتدرب خلال الموسم المقبل تحت قيادة المدرب راؤول غونزاليس أسطورة الفريق الملكي.
وسبق ليوسف لخديم أن حمل ألوان منتخبات إسبانيا للفئات الشابة دون 15 و16 و17 و18 عاما، قبل أن يختار تمثيل منتخب المغرب حيث تمت دعوته في مارس الماضي من قبل المدرب وليد الركراكي للمواجهتين الوديتين لمنتخب أسود الأطلس أمام كل من أنغولا وموريتانيا.
وبدأ المدافع الأيسر مسيرته الكروية عام 2012 في سن السابعة مع نادي سان فرناندو للهواة، قبل أن ينضم لنادي رايو فاليكانو ثم موراتالاز.
وفي عام 2016 انتقل يوسف لخديم لمدرسة شبان نادي خيتافي ليلتحق في 2017 لأكاديمية ريال مدريد في صفقة انتقال حر، قبل أن يصعد لفئة دون 19 عاما ثم للفريق الرديف لبطل أوروبا 2024.
وخلال موسم 2023 ـ 2024، شارك النجم الواعد لمنتخب المغرب في 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا للشباب مع ريال مدريد، تمكن خلالها من صناعة هدف واحد.