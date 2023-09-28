عودة مانويل نوير إلى تدريبات بايرن ميونخ بعد غياب 10 أشهر
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الخميس، عن عودة الدولي مانويل نوير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم إلى التدريبات الجماعية بعد غياب استمر لفترة 10 أشهر جراء تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى خلال ممارسته رياضة التزلج.
وأصيب نوير بجروح خطيرة في أوائل ديسمبر 2022 خلال ممارسته رياضة التزلج، بعد عودته من كأس العالم عام 2022 في قطر، حيث خرج المنتخب الألماني من دور المجموعات.
وعاد نوير تدريجيا إلى التمارين، مع العودة إلى الملعب في منتصف مايو للخضوع للتمارين الفردية.
وقال نوير بعدما شارك في جزء من التدريب الجماعي: "إنه شعور رائع أن أعود إلى الملعب مع زملائي. لقد جعلني ذلك أشعر بالسعادة".
وبعدما تدرّب مع الحارسين الآخرين في النادي سفين أولريخ ودانييل بيريتس، وقف نوير بين الخشبات الثلاث خلال تمارين أجراها رفاقه.
ووضع نوير نصب عينيه هدف المشاركة بالتحضيرات الصيفية لبايرن، وأن يكون جاهزا بنسبة 100%، لكنه احتاج إلى مزيد من الوقت، بما في ذلك إجراء عملية جراحية في نهاية يوليو، خطط لها بايرن ضمن برنامج إعادة تأهيله، لإزالة قطعة معدنية.
ويأمل نوير في أن يشارك في أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها بلاده بعد ثمانية أشهر ونصف الشهر، في حين يواجه منافسة قوية من مار -أندريه تير شتيجن حارس برشلونة الإسباني.
وفاز نوير صاحب الـ37 عاما، مع بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا عامي 2013 و2020، وكأس العالم مع منتخب ألمانيا في 2014.