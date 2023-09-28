عودة مانويل نوير إلى تدريبات بايرن ميونخ بعد غياب 10 أشهر

وأصيب نوير بجروح خطيرة في أوائل ديسمبر 2022 خلال ممارسته رياضة التزلج، بعد عودته من كأس العالم عام 2022 في قطر، حيث خرج المنتخب الألماني من دور المجموعات.

وعاد نوير تدريجيا إلى التمارين، مع العودة إلى الملعب في منتصف مايو للخضوع للتمارين الفردية.

وقال نوير بعدما شارك في جزء من التدريب الجماعي: "إنه شعور رائع أن أعود إلى الملعب مع زملائي. لقد جعلني ذلك أشعر بالسعادة".

وبعدما تدرّب مع الحارسين الآخرين في النادي سفين أولريخ ودانييل بيريتس، وقف نوير بين الخشبات الثلاث خلال تمارين أجراها رفاقه.