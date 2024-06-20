تعليق رونالدو على انتقال مبابي إلى ريال مدريد يحطم رقمًا قياسيًا (صورة)

مبابي نشر رسالة بعد إعلان انتقاله لريال مدريد عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، وكان بها صورة له في طفولته، مع صورة ملصقة على الحائط لنجوم ريال مدريد في ذلك الوقت، ومن بينهم كريستيانو، وأكد أنه حقق حلمه منذ طفولته.

وعلق رونالدو على صورة مبابي: "حان دوري للمشاهدة. أنا متحمس لرؤيتك تشعل سانتياغو بيرنابيو".

وبات تعليق كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، الأكثر حصولًا على الإعجاب على منصة إنستغرام على الإطلاق حيث بلغ 5.9 ملايين إعجاب، متوفقا بـ1.4 مليون إعجاب عن ثاني أكثر تعليق إعجابًا على المنصة.