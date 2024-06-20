تعليق رونالدو على انتقال مبابي إلى ريال مدريد يحطم رقمًا قياسيًا (صورة)
حطم تعليقٌ للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على منشور للفرنسي كيليان مبابي، رقمًا قياسيًا جديدًا، من حيث عدد مرات الإعجاب.
مبابي نشر رسالة بعد إعلان انتقاله لريال مدريد عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، وكان بها صورة له في طفولته، مع صورة ملصقة على الحائط لنجوم ريال مدريد في ذلك الوقت، ومن بينهم كريستيانو، وأكد أنه حقق حلمه منذ طفولته.
وعلق رونالدو على صورة مبابي: "حان دوري للمشاهدة. أنا متحمس لرؤيتك تشعل سانتياغو بيرنابيو".
وبات تعليق كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، الأكثر حصولًا على الإعجاب على منصة إنستغرام على الإطلاق حيث بلغ 5.9 ملايين إعجاب، متوفقا بـ1.4 مليون إعجاب عن ثاني أكثر تعليق إعجابًا على المنصة.
وأعلن ريال مدريد، تعاقده مع مبابي في صفقة انتقال مجاني، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
ووجّه مبابي بدوره الشكر لكريستيانو رونالدو، في مؤتمر صحفي سابقًا قائلًا: "رسائل مثلي الأعلى رونالدو، وإيكر كاسياس، وسيرجيو راموس جعلتني مفعمًا بالمشاعر، وأنا أشكرهم على ذلك".
من المتوقع أن يكشف عن مبابي بقميص ريال مدريد في حفل ضخم، في ملعب سانتياغو برنابيو وأمام جماهيره، في منتصف يوليو المقبل، بعد انتهاء بطولة كأس أوروبا 2024.