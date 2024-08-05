ظهر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، بنادي النصر السعودي، مساء اليوم الاثنين.

وأمس الأحد، انضم رونالدو إلى معسكر نادي النصر السعودي، المقام حاليًا في إسبانيا استعدادًا للموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي عبر منصة إكس صورًا ظهر فيها رونالدو في تدريبات الفريق.

وتمكن رونالدو من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري السعودي خلال الموسم الماضي برصيد 35 هدفًا، وهو أفضل معدل تهديفي في موسم واحد في تاريخ المسابقة.

وشارك رونالدو في كأس أوروبا "يورو 2024" والتي ودع خلالها المنتخب البرتغالي من ربع النهائي على يد فرنسا بركلات الترجيح.

ولم يسجل كريستيانو رونالدو أي هدف في منافسات اليورو وسط انتقادات طالت نجم النصر السعودي.

ويأمل رونالدو تحقيق الألقاب المحلية مع النصر في الموسم المقبل بعدما خرج فريقه من الموسم الماضي بلقب وحيد وهي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وانضم النجم البرتغالي إلى نادي النصر في يناير 2023 في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.