ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يحقق فوزا ثمينا على المقاولون العرب

اقتنص الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب المقاولون العرب، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب "المقاولون العرب" ضمن حسابات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وجاء هدفا الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 49، ومحمد هاني في الدقيقة 85، في المقابل سجل جوزف أوشايا هدف المقاولون العرب في الدقيقة 88.