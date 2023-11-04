ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يحقق فوزا ثمينا على المقاولون العرب
أصبح ترتيب الأهلي في المركز الخامس
اقتنص الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب المقاولون العرب، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب "المقاولون العرب" ضمن حسابات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.
وجاء هدفا الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 49، ومحمد هاني في الدقيقة 85، في المقابل سجل جوزف أوشايا هدف المقاولون العرب في الدقيقة 88.
ويعد هذا الفوز الثالث للأهلي في الموسم الحالي، حيث كان الفريق الأحمر قد فاز على المصري البورسعيدي والإسماعيلي، كما يمتلك 3 مباريات مؤجلة ضد كل من: بلدية المحلة والجونة وسيراميكا كليوباترا.
وبهذا الفوز، أصبح ترتيب الأهلي في المركز الخامس برصيد 9 نقاط بفارق أربع نقاط عن بيراميدز متصدر المسابقة، في المقابل تلقى فريق المقاولون العرب خسارته الرابعة هذا الموسم ليصبح في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.