كشفت تقارير إعلامية أن إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر السعودي، قد يستغني عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، في حالة واحدة فقط.

وخسر النصر لقب كأس السوبر السعودي بعد هزيمته بنتيجة 1-4 أمام الهلال، لتستمر عقدة "العالمي" أمام "الزعيم" ويخيب آمال جماهيره مع انطلاق الموسم الجديد.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي، في تصريحات تلفزيونية: "إذا مُنح إبراهيم المهيدب كل الصلاحيات، فلن يستطيع كريستيانو رونالدو ولا غيره تغيير قرارات وقناعات الرئيس".

وأضاف: "ما أقوله على مسؤوليتي، إذا المهيدب حصل على كافة الصلاحيات في النادي ورأى أن كريستيانو رونالدو لا يخدم منظومة النصر سيقول له مع السلامة".

وأضاف: "لسان حال رئيس النصر، أن اليد الواحدة لا تصفق، وما لا يعلمه البعض أن المهيدب طلب انضمام المدرب الوطني سعد الشهري إلى اللجنة الفنية للنادي ولكن تم رفض طلبه من قبل الرئيس التنفيذي للنادي، غويدو فينغا، ولذلك كل ما يتم تقديمه لمحاولات تحسين النادي فنيا يتم رفضه".

يذكر أن كريستيانو رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023، وحقق مع الفريق العديد من الأرقام القياسية على الصعيد الفردي، لكنه على المستوى الجماعي قاد الفريق لحصد لقب البطولة العربية فقط.

ويشهد النصر أجواءً صعبة، في إطار تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، حيث يستعد لملاقاة الرائد، على ملعب الأول بارك، يوم الخميس المُقبل، في الجولة الأولى من المسابقة، في موسم سيشهد أيضًا مشاركة "العالمي" في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.