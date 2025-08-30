سيكون الأفضل.. ماذا قال الفرنسيون بعد أول "أسيست" لسعود عبد الحميد؟

كتب: نور الدين ميفراني

تألق الظهير الأيمن السعودي سعود عبد الحميد خلال مباراة فريقه لانس أمام ستاد بريست في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وفي ثاني ظهور للنجم السعودي دخل بديلا في الشوط الثاني وساهم في فوز فريقه 3-1؛ إذ قدم تمريرة حاسمة لزميله توماسون سجل منها الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وحوّل لانس تأخره بهدف لفوز 3-1 ليرتقي للمركز الثالث في الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط.

أخبار ذات علاقة ماذا قدم سعود عبد الحميد في ظهوره الأول مع لانس الفرنسي؟ (فيديو)

وحصل سعود عبد الحميد رغم لعبه حوالي 15 دقيقة فقط في المباراة على تقييم مميز 7.8 على عشرة وهو ثاني أفضل تقييم في فريقه.

واحتفى الحساب الرسمي للدوري الفرنسي (الليغ 1) بأداء سعود عبد الحميد التاريخي مع لانس قائلا: "أي تأثير قام به سعود عبد الحميد أمام بريست اليوم: الدقيقة 76 شارك بديلًا، الدقيقة 78 لانس يسجل الهدف الثاني، الدقيقة 92 سعود عبد الحميد يصنع الهدف الثالث".

وأشاد الفرنسيون على منصات التواصل، بالظهير الأيمن السعودي المنتقل هذا الصيف لنادي لانس معارا من روما الإيطالي لمدة موسم مع خيار شراء عقده الصيف القادم.

وكتب أحد المعلقين في منصة "إكس": "أعتقد بأن سعود عبد الحميد سيكون أحد أفضل لاعبي الظهير الأيمن في الدوري الفرنسي".

أخبار ذات علاقة نجم سعودي يقترب من الالتحاق بسعود عبد الحميد في الدوري الفرنسي

وكتب آخر: "لم يتبقَ الكثير من المباريات لنرى سعود عبد الحميد يستقر لاعبا أساسيا لا يناقش".

وكتب ثالث: "أقسم لكم، لم أستطع التوقف عن التفكير في مامادو سانغاري ودخول سعود عبد الحميد".