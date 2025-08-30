مستشفى الشفاء في غزة: وفاة الطفلة الرضيعة رانيا غبن بسبب سوء التغذية ونقص العلاج

logo
رياضة

سيكون الأفضل.. ماذا قال الفرنسيون بعد أول "أسيست" لسعود عبد الحميد؟

سيكون الأفضل.. ماذا قال الفرنسيون بعد أول "أسيست" لسعود عبد الحميد؟
سعود عبد الحميدالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 7:18 ص

كتب: نور الدين ميفراني

تألق الظهير الأيمن السعودي سعود عبد الحميد خلال مباراة فريقه لانس أمام ستاد بريست في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

أخبار ذات علاقة

سعود عبد الحميد

صناعة وتقييم.. ماذا قدم سعود عبد الحميد في ظهوره التاريخي مع لانس؟ (فيديو)

 

وفي ثاني ظهور للنجم السعودي دخل بديلا في الشوط الثاني وساهم في فوز فريقه 3-1؛ إذ قدم تمريرة حاسمة لزميله توماسون سجل منها الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وحوّل لانس تأخره بهدف لفوز 3-1 ليرتقي للمركز الثالث في الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط.

أخبار ذات علاقة

سعود عبد الحميد في مباراة لانس ضد ليون بالدوري الفرنسي

ماذا قدم سعود عبد الحميد في ظهوره الأول مع لانس الفرنسي؟ (فيديو)

 

وحصل سعود عبد الحميد رغم لعبه حوالي 15 دقيقة فقط في المباراة على تقييم مميز 7.8 على عشرة وهو ثاني أفضل تقييم في فريقه.

واحتفى الحساب الرسمي للدوري الفرنسي (الليغ 1) بأداء سعود عبد الحميد التاريخي مع لانس قائلا: "أي تأثير قام به سعود عبد الحميد أمام بريست اليوم: الدقيقة 76 شارك بديلًا، الدقيقة 78 لانس يسجل الهدف الثاني،  الدقيقة 92 سعود عبد الحميد يصنع الهدف الثالث".

 

 

وأشاد الفرنسيون على منصات التواصل، بالظهير الأيمن السعودي المنتقل هذا الصيف لنادي لانس معارا من روما الإيطالي لمدة موسم مع خيار شراء عقده الصيف القادم.

وكتب أحد المعلقين في منصة "إكس": "أعتقد بأن سعود عبد الحميد سيكون أحد أفضل لاعبي الظهير الأيمن في الدوري الفرنسي".

أخبار ذات علاقة

عبد الله رديف

نجم سعودي يقترب من الالتحاق بسعود عبد الحميد في الدوري الفرنسي

 

وكتب آخر: "لم يتبقَ الكثير من المباريات لنرى سعود عبد الحميد يستقر لاعبا أساسيا لا يناقش".

وكتب ثالث: "أقسم لكم، لم أستطع التوقف عن التفكير في مامادو سانغاري ودخول سعود عبد الحميد".

 

 

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC