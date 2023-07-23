فينغارد يفوز بسباق فرنسا للدراجات للعام الثاني على التوالي

وجاء السلوفيني تادي بوغاتشر، الفائز باللقب في 2020 و2021، في المركز الثاني أمام زميله في فريق الإمارات آدم ييتس.

وحصد البلجيكي جاسبر فيلبسن لقب النقاط، فيما نال الإيطالي جوليو تشيكون لقب المراحل الجبلية.

وفاز "بوغاتشر" بلقب أفضل متسابق تحت 25 عامًا للمرة الرابعة على التوالي.

وأنهى فريق جامبو فيسما، الذي يضم "بوغاتشر" السباق في صدارة ترتيب الفرق.