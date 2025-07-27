رقم مبالغ به.. الزمالك يحدد سعر أحمد فتوح

حدد نادي الزمالك سعرًا أوليًا لبيع الظهير الأيسر أحمد فتوح، وذلك بعد الأزمات المتكررة التي أحاطت باللاعب خلال الفترة الأخيرة، والتي أثارت جدلاً واسعاً بين الجماهير.

اللاعب دخل في سلسلة من الأزمات، كان آخرها غيابه عن المران بدعوى مرض أحد أقاربه، قبل أن يظهر لاحقاً في حفل غنائي بالساحل الشمالي دون إذن من النادي، ما دفع الإدارة لتوقيع غرامة مالية عليه قدرها مليون جنيه.

ورغم الغضب الجماهيري الواسع، زاد فتوح من حدة التوتر حين نشر صورة له وهو يعزف "الدرامز" برفقة أصدقائه في الحفل ذاته، قبل أن يعود ويوضح أن الصورة قديمة وتعود لحفل زفاف شقيقته.

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الزمالك يحدد سعرًا "مبالغًا فيه"

أكد مصدر داخل الزمالك لـ"إرم نيوز" أن جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك تلقى اتصالاً غير رسمي من أحد الوسطاء، استفسر خلاله عن موقف النادي من بيع أحمد فتوح.

وبحسب المصدر، فإن الوسيط أبلغ مسؤولي الزمالك بوجود اهتمام من عدة أندية في الدوري الإماراتي ودوري روشن السعودي، وطالب بمعرفة السعر المطلوب للاستغناء عن اللاعب.

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وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك حددت مبلغ 3 ملايين دولار كسعر مبدئي للموافقة على بيع فتوح.

وأصار إلى أن الوسيط أكد للمدير الرياضي جون إداورد أن هذا الرقم "مبالغ فيه"، مشيراً إلى أن القيمة السوقية الواقعية للاعب لا تتجاوز مليون ونصف دولار.

ورغم ذلك، لم تصدر إدارة الزمالك حتى الآن أي بيان رسمي بشأن نيتها بيع اللاعب أو موقفها من العروض الخارجية، ما يزيد الغموض حول مستقبل فتوح مع الزمالك.