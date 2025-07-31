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رياضة

جيسوس يزف بشرى لجمهور النصر السعودي

جيسوس يزف بشرى لجمهور النصر السعودي
فريق النصر السعوديالمصدر: حساب النصر على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 8:00 ص

زف جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، بشرى سارة للجماهير بشأن التعاقدات الجديدة.

وحقق النصر فوزا وديا على منافسه تولوز الفرنسي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن المعسكر التحضيري للعالمي في النمسا، مساء أمس الأربعاء.

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وبعد المباراة، أكد جيسوس أن الفريق سيعمل على ضم لاعب جديد في مركز الجناح، كما تحدث عن الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس.

وأقر جيسوس بالعمل على التعاقد مع مدافع جديد كبديل للإسباني لابورت، الذي من المرجح أن يعود إلى أتلتيك بلباو، مع ضم لاعب آخر كبديل لأوتافيو.

وأضاف بعد الفوز على تولوز الفرنسي ودياً في النمسا: "يجب علينا أيضاً التعاقد مع بعض اللاعبين السعوديين لتحسين جودة اللعب".

 

كما أشاد جيسوس بالأسطورة رونالدو، قائلا: "في البرتغال، لا يدركون عظمة هذا الشخص الاستثنائي، وأنا لا أتحدث عنه كلاعب فحسب، بل كأسطورة، يقضي الناس هنا ساعات طويلة تحت المطر لمجرد رؤيته والتقاط الصور معه. وينتظرون طوال هذه المدة فقط لرؤيته".

وعن مواطنه جواو فيليكس، قال: "أؤمن بقدراته الكروية، أريد أن أجعله يعود إلى المستوى نفسه الذي كان عليه سابقا".

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