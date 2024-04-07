فرستابن يفوز بجائزة اليابان الكبرى للمرة الثالثة تواليا

عاد بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول للانتصارات بفوزه، اليوم الأحد، بسباق جائزة اليابان الكبرى للسيارات للمرة الثالثة تواليا، انطلاقا من المركز الأول، وهيمن مع زميله المكسيكي سيرجيو بيريز على المركزين الأول والثاني في حلبة سوزوكا اليوم.

وللمرة الأولى منذ 2022 انسحب فرستابن من أحد السباقات، عندما خرج من سباق أستراليا في ملبورن الشهر الماضي (الجولة الثالثة)، لتتوقف مسيرة انتصاراته في تسعة سباقات متتالية، لكنه اليوم لم يتعرض لأي مشكلات فنية، وحقق فوزه الثالث في أربعة سباقات أقيمت في الموسم الحالي حتى الآن.

وبعد الفوز قال فرستابن عبر دائرة اتصالات فريقه: "كان هذا سباقا جميلا جدا. السيارة كانت أفضل وأفضل".

واستخدم الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري الفائز بسباق أستراليا قبل أسبوعين، إطارات جديدة في المراحل الأخيرة من سباق اليوم، وتقدم على زميله في الفريق شارل لوكلير القادم من موناكو ليحتل المركز الثالث.