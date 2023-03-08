اتحاد الكرة المصري يكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات

وتم استدعاء "كهربا" للتحقيق على خلفية شكوى رسمية من فريق الزمالك للجنة الانضباط للمطالبة بمعاقبة اللاعب لمشاركته في هتافات مسيئة من جانب مشجعي "القلعة الحمراء" خلال مباراة القمة بين الفريقين في الدوري المصري، يوم 21 يناير الماضي، وفاز بها الأهلي بنتيجة 0-3 وسجل كهربا هدفًا.

وهزَّ "كهربا"، وبديله محمد شريف، الشباك ليفوز الأهلي 3-صفر على غريمه الزمالك حامل اللقب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر احتفال محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، بالفوز على نظيره الزمالك، بترديد "هتافات مسيئة" مع جماهير ناديه على مدرجات استاد القاهرة، الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري المصري.

وظهر واضحًا في الفيديو المتداول كهربا وهو يردد "ألفاظًا مسيئة" ضد ناديه السابق الزمالك.