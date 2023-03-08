اتحاد الكرة المصري يكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات
كشف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري حقيقة ما تردد في بعض وسائل الإعلام المصري، حول صدور عقوبات من لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار عزت خميس بإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لمدة 8 مباريات.
وتم استدعاء "كهربا" للتحقيق على خلفية شكوى رسمية من فريق الزمالك للجنة الانضباط للمطالبة بمعاقبة اللاعب لمشاركته في هتافات مسيئة من جانب مشجعي "القلعة الحمراء" خلال مباراة القمة بين الفريقين في الدوري المصري، يوم 21 يناير الماضي، وفاز بها الأهلي بنتيجة 0-3 وسجل كهربا هدفًا.
وهزَّ "كهربا"، وبديله محمد شريف، الشباك ليفوز الأهلي 3-صفر على غريمه الزمالك حامل اللقب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر احتفال محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، بالفوز على نظيره الزمالك، بترديد "هتافات مسيئة" مع جماهير ناديه على مدرجات استاد القاهرة، الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري المصري.
وظهر واضحًا في الفيديو المتداول كهربا وهو يردد "ألفاظًا مسيئة" ضد ناديه السابق الزمالك.
وقال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم لـ"إرم نيوز" إن مجلس الإدارة برئاسة جمال علام لم يتلقَ أي عقوبات من لجنة الانضباط فيما يخص كهربا.
وأوضح أن المجلس سيعتمد القرارات الصادرة من لجنة الانضباط حال صدورها بشكل رسمي خاصة أن المجلس أعطى كافة الصلاحيات للجنة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في أي قضية مثارة يتم التقدم بشكوى رسمية بها.
من جانبه قال سعد شلبي المدير التنفيذي في النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن ناديه لم يتلقَ أي إخطار يتعلق بإيقاف "كهربا" أو صدور عقوبات ضده من لجنة الانضباط.
وانتقل "كهربا" إلى الأهلي، في يناير 2020، بعد كسر عقده مع الزمالك، في يونيو 2019، واللعب لمدة 6 أشهر مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.
وحصل الزمالك على حكم من محكمة التحكيم الرياضي بتغريم اللاعب مليوني دولار بجانب نسبة الفوائد البنكية منذ رحيله عن الزمالك.
وأمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اللاعب مدة شهرين تنتهي في الشهر المقبل، لسداد غرامة الزمالك وإلا سيتعرض للإيقاف.