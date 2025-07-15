5 خسائر فادحة يتكبدها الأهلي من موقفه مع وسام أبو علي

تصدر اسم اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي المصري، المشهد داخل أروقة القلعة الحمراء بعد أن أعلنت إدارة النادي في بيان رسمي تمسكها بقاء اللاعب.

وأصدر الأهلي بياناً كشف خلاله للجماهير كافة تفاصيل العروض التي تلقاها من جانب ناديي الوصل الإماراتي وكولومبوس كرو الأمريكي، ورغبة النادي في الحصول على 9.5 ملايين دولار أمريكي بجانب 2.5 مليون دولار إضافية كبنود.

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ومع رفض الأهلي لرحيل وسام أبو علي، دخل اللاعب في أزمة حادة مع ناديه لدرجة رفضه الخضوع لفحوصات طبية بداعي الإصابة معلناً التمرد في خطوة تشعل الصدام وهو ما اعترفت به قناة النادي رسمياً.

ويستعرض "إرم نيوز" 5 خسائر فادحة يتكبدها الأهلي بسبب موقفه تجاه وسام أبو علي:

تجميد اللاعب.. خسارة هداف الفريق

بدأت المطالبات بشأن تجميد اللاعب الذي يرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2029 وهو ما يعد خسارة فادحة للأهلي.

هذا السيناريو إذا حدث يعني خسارة لاعب مهم للغاية في صفوفه خاصة أن وسام هو هداف الفريق وأبرز أسلحته الهجومية.

وانضم وسام إلى الأهلي في يناير 2024 قادماً من سيريوس السويدي، وسجل 38 هدفاً خلال 60 مباراة وقدم 10 تمريرات حاسمة وهو ما يعكس تأثيره الهجومي.

وسام خارج التركيز مع الأهلي

مشاركة وسام أبو علي بعد قرار الأهلي ببقائه ستجعله خارج تركيزه لأن اللاعب أبدى رغبته في الرحيل بعد تلقيه عروض بمبالغ مالية أكبر.

وتوترت علاقة اللاعب مع جماهير الأهلي بعد هجوم قناة النادي ضده وإعلانها موقف وسام الواضح بشأن التمسك برحيله عن الفريق.

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خسارة مالية كبيرة

الأهلي برفضه عروض رحيل وسام أبو علي قد يخسر فرصة ذهبية للاستفادة من عائد بيع اللاعب وهو ما يجعل سيناريوهات سابقة حدثت مع الثنائي المغربي وليد أزارو والمالي أليو ديانغ برفض رحيلهما في وقت سابق بمبالغ كبيرة ثم الموافقة بعد ذلك على مغادرتهما بمبالغ أقل.

الأهلي سيضطر أيضاً لتعويض وسام أبو علي مالياً ورفع راتبه السنوي خاصة أنه رفض عروضاً ضخمة كان مقرراً أن يحصل من خلالها اللاعب على راتب سنوي ضخم.

أزمة مستقبلية

موقف الأهلي ضد وسام أبو علي قد يفجر أيضا أزمة مستقبلية في وجه إدارة النادي خاصة أن هناك لاعبين قد يرفضون الرحيل للفريق الأحمر لأن الإدارة لن تسمح برحيلهم إذا وصلت إليهم عروض أكبر.

كرة القدم أصبحت مليئة بالمتغيرات وهو ما يجعل اللاعب بحاجة دائماً للتحرك بحثاً عن أكبر مكاسب مالية وبالتالي سيجعل هناك تخوف كبير لدى أي لاعب ينضم للأهلي، بل قد يفسد التفاوض مع بعض الصفقات الجديدة.

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سيناريوهات الماضي القريب

السيناريوهات السابقة للأهلي تجعل بقاء وسام أبو علي مخاطرة لأنه سبق ورفض مسؤولو القلعة الحمراء عرضاً ضخماً للمغربي وليد أزارو مهاجم الفريق السابق من جانب الدوري الصيني وصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي.

واستغنى الأهلي عن خدمات أزارو بعدها إلى الاتفاق السعودي بمقابل مالي أقل بكثير من العرض الصيني.

وتكرر نفس السيناريو مع المالي أليو ديانغ لاعب وسط الفريق الحالي بعد أن تلقى عرضاً للرحيل إلى غلطة سراي التركي مقابل 5 ملايين دولار أمريكي، ولكن الأهلي تمسك بالحصول على 8 ملايين دولار.

ورفض الأهلي رحيل ديانغ قبل أن يعيره بمبلغ أقل إلى الخلود السعودي في الموسم الماضي.