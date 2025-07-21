سخرية من فابرزيو رومانو بسبب "رونالدو الجديد" (صورة)

نال الإعلامي الرياضي الشهير فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، سخرية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب حديثه المكرر عن إتمام آرسنال صفقة التعاقد مع السويدي فيكتور غيوكيريس، مهاجم سبورتينغ لشبونة، والملقب بـ"رونالدو الجديد".

ويطل رومانو يوميا على متابعيه سواء عبر حسابه على منصة "إكس" أو قناته على "يوتيوب" ليتحدث عن إنهاء نادي آرسنال كل الاتفاقات المطلوبة لضم غيوكيريس، وينهي كلامه بعبارته الشهيرة "Here we go"، لكن اليوم يمر دون أن يعلن سبورتينغ لشبونة أو حتى النادي الإنجليزي أي تقدم ملحوظ في الصفقة.

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وبدأ الجمهور بدوره يسخر من رومانو الذي يعيد ويكرر الجملة والتفاصيل نفسها يوميا، وقاموا بإنشاء صورة له بأدوات الذكاء الاصطناعي وهو يبدو عجوزا، في إشارة ساخرة إلى أنه سيظل يتحدث عن هذه الصفقة التي تبدو معقدة للغاية حتى يصل الشيب إلى رأسه ووجهه.

تدخل مانشستر يونايتد

وعلى عكس ما يذكر رومانو يوميا، فإن تقارير أخرى ذكرت بأن نادي مانشستر يونايتد، اقترب من التوصل إلى اتفاق مع لشبونة بشأن التعاقد مع غيوكيريس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن الاتفاق بين يونايتد، وسبورتينغ لشبونة، بات قريبا للغاية بشأن التعاقد مع "رونالدو الجديد".

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وكشف التقرير، أنه على الرغم من اقتراب الاتفاق بين مانشستر يونايتد ولشبونة، لكن غيوكيريس يتمسك بالانضمام إلى آرسنال.

وسبق وأن أعلن غيوكيريس رغبته في الانضمام إلى "الغانرز"، حيث إن مشروع النادي اللندني نال إعجابه وهو عكس مانشستر يونايتد.

وعلى الرغم من تألق غيوكيريس تحت قيادة روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، عندما كان مدربا للشبونة، لكن يفضل اللاعب الانتقال إلى آرسنال.

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وأفادت بعض التقارير الصحفية، أن مفاوضات آرسنال مع لشبونة، انهارت في الفترة الأخيرة؛ وهو ما يقرب اللاعب السويدي من الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وجذب غيوكيريس الأنظار إليه في الموسم المنقضي، بعد تألقه اللافت رفقة لشبونة وقيادة الفريق إلى تحقيق لقب الدوري البرتغالي.

يذكر أن اللاعب السويدي سجل 54 هدفا، وصنع 13 في 52 مباراة مع الفريق البرتغالي بمختلف المسابقات، هذا الموسم.