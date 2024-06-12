جدل بعد إشارة محمد العويس خلال مباراة السعودية والأردن
أثار محمد العويس، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي، جدلًا كبيرًا بعدما التقطته عدسات الكاميرات وهو يقوم بحركة خادشة للحياء -شبيهة بحركة قام به سابقًا كريستيانو رونالدو، قائد النصر- خلال مباراة السعودية أمام الأردن، مساء الثلاثاء.
وكان رونالدو أثار جدلًا واسعًا في دوري روشن، بعدما وجَّه إشارة خارجة لجماهير الشباب بديربي الرياض في الموسم الماضي من دوري روشن للمحترفين.
وعوقب النجم البرتغالي بالإيقاف لمباراة، إضافة إلى غرامة مالية.
وخرج العويس مصابًا من مباراة منتخبي السعودية والأردن، مساء الثلاثاء، بملعب "الأول بارك" بالرياض، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وبدا الغضب على ملامح العويس لحظة استبداله بزميله علي الكسار، وكان يتحدث مع أحد المتواجدين على دكة البدلاء ثم قام بإشارته الخارجة، دون أن تكون موجهة لأحد، ولم يُفهم المقصود من وراء هذا التصرف.
من جانبه، كشف القانوني خالد الشعلان، موقف العويس، بعد مطالبات التحقيق معه، وإيقافه.
وأوضح الشعلان عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس": "نعم، لقطة العويس ليست من اختصاص لجنة الانضباط كون المسابقة خارجيَّة، لكن ينعقدُ الاختصاص للجنة الاحتراف، لذا يجب على الاتحاد السعودي إحالتها للجنة الاحتراف، هذا قانون ونظام تعلمنا ببلدنا الغالي أنَّه يُطبق على الجميع".
ولم يصدر الاتحاد السعودي أو العويس أي تعليق حتى الآن على اللقطة.
وخسر المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
يُذكر أن المنتخب السعودي أنهى التصفيات في المركز الثاني، وذلك بعد أن تساوى بالنقاط مع الأردن "13 نقطة"، إلا أن النشامى خطفوا الصدارة بفارق الأهداف.