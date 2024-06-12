جدل بعد إشارة محمد العويس خلال مباراة السعودية والأردن

أثار محمد العويس، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي، جدلًا كبيرًا بعدما التقطته عدسات الكاميرات وهو يقوم بحركة خادشة للحياء -شبيهة بحركة قام به سابقًا كريستيانو رونالدو، قائد النصر- خلال مباراة السعودية أمام الأردن، مساء الثلاثاء.

وكان رونالدو أثار جدلًا واسعًا في دوري روشن، بعدما وجَّه إشارة خارجة لجماهير الشباب بديربي الرياض في الموسم الماضي من دوري روشن للمحترفين.

وعوقب النجم البرتغالي بالإيقاف لمباراة، إضافة إلى غرامة مالية.