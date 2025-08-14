مَن "شبيه زيزو" الذي ظهر فجأة في تدريبات الزمالك؟ (صور)

أثار الناشئ هاني ياسر، لاعب فريق الزمالك، استغراب جماهير القلعة البيضاء، نظرًا إلى الشبه الكبير بينه وبين النجم أحمد زيزو، الذي انتقل أخيرًا إلى الأهلي.

وقَرر يانيك فيراير، مدرب الفريق الأول للزمالك، تصعيد هاني ياسر من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول، في ظل أزمة مركز الظهير الأيسر بعد غياب أحمد فتوح المُوقّف بقرار إداري.

زيزو، الذي يُشبهه هاني ياسر بشكل لافت، انتقل في فترة الانتقالات الماضية إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك، ما أثار حزن الجماهير التي تأمل الآن في ظهور نجم جديد يحمل نفس الروح والموهبة.

وتسبب الشبه الكبير بين ياسر وزيزو بإثارة عاصفة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهوره في التدريبات بمستوى عالٍ لفت الأنظار.

من "شبيه زيزو"؟

هاني ياسر هو ناشئ "مهاري" من مواليد 2006، ويلعب في مركز الظهير الأيسر (باك شمال)، وقد سبق له تمثيل المنتخبات الوطنية في فئات الناشئين.

ويتميز بقدرات فنية عالية، إذ يُعد لاعبًا "ديناميكيًا" يتمتع بسرعة ومهارة وقدرة على اللعب في أكثر من مركز، ما يجعله "جوكر" في خطوط الفريق. فهو يجيد اللعب في مراكز 6 و8 و10 و7، بالإضافة إلى مركز الظهير الأيسر.

ويُتوقع أن يكون تصعيده للفريق الأول بداية لظهور موهبة جديدة في صفوف الزمالك، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى تعويض غياب فتوح.