ويلفريد زاها يقترب من ارتداء قميص النصر السعودي
قدّم نادي النصر السعودي عرضًا ضخمًا للتعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، للانضمام إلى صفوف "العالمي" خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وينتهي عقد الإيفواري مع كريستال بالاس في الصيف وهو متاح في صفقة انتقال مجانية.
ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" أن ويلفريد زاها تلقى عرضًا ضخمًا من نادي النصر السعودي بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
وأشارت الشبكة إلى أن المسؤولين في النصر واثقيث من فوزهم بسباق التعاقد مع ويلفريد زاها هذا الصيف.
ووفقًا لتقارير صحفية أخرى، فإن زاها يخطط لإعطاء الأولوية للانتقال إلى نادٍ ينافس في دوري أبطال أوروبا، مع استعداد أتلتيكو مدريد ومرسيليا لتقديم مثل هذا العرض له.
كما تم الاتصال به من قبل فريق السد القطري، وفقا لتقارير إنجليزية، لكن العقد المطروح على الطاولة من النصر قد أفسد عروض زاها الأخرى.
ويلعب ويلفريد زاها البالغ من العمر 30 عاما، لنادى كريستال بالاس الإنجليزي منذ 2004، كما خاض تجربة في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2013 لموسمين، إلا أنه لم ينجح.
وأعير اللاعب الإيفواري خلال هذه الفترة إلى كريستال بالاس ناديه الأصلي في 2013، ثم كارديف سيتي في 2014، ثم عاد إلى كريستال بالاس مرة أخرى.