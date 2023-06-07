ويلفريد زاها يقترب من ارتداء قميص النصر السعودي

وينتهي عقد الإيفواري مع كريستال بالاس في الصيف وهو متاح في صفقة انتقال مجانية.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" أن ويلفريد زاها تلقى عرضًا ضخمًا من نادي النصر السعودي بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وأشارت الشبكة إلى أن المسؤولين في النصر واثقيث من فوزهم بسباق التعاقد مع ويلفريد زاها هذا الصيف.

ووفقًا لتقارير صحفية أخرى، فإن زاها يخطط لإعطاء الأولوية للانتقال إلى نادٍ ينافس في دوري أبطال أوروبا، مع استعداد أتلتيكو مدريد ومرسيليا لتقديم مثل هذا العرض له.

كما تم الاتصال به من قبل فريق السد القطري، وفقا لتقارير إنجليزية، لكن العقد المطروح على الطاولة من النصر قد أفسد عروض زاها الأخرى.