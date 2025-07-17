"صديق رونالدو" مديرا رياضيا للنصر السعودي

عيّن النصر السعودي النجم الدولي البرتغالي السابق نيلسون سيميدو مديرا رياضيا جديدا للنادي خلفا للإسباني فيرناندو هييرو الذي تولى المهمة في بداية موسم 2023 ـ 2024، بحسب ما أفادت به مصادر قريبة من الفريق.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، باشر سميدو مهام المدير الرياضي في نادي النصر، بشكل مؤقت خلفاً لفيرناندو هييرو، مضيفة أن المدافع الدولي البرتغالي السابق استهل مهمته بحضور الحصة التدريبية الأولى للفريق، أمس الخميس، وذلك بحضور مواطنه المدرب جورج جيسوس، الذي عُيّن على رأس الجهاز الفني للنصر منذ أيام قليلة.

وألقى نيلسون سيميدو كلمة رحب خلالها باللاعبين وحث الجميع على الالتزام والانضباط والعمل بروح جماعية لإعادة النصر إلى منصة التتويج بالألقاب في موسم 2025 ـ 2026.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سلطان آل الشيخ، المرشح لمنصب نائب رئيس نادي النصر حضر التدريبات وكان إلى جانب سيميدو، كما تحدث إلى لاعبي الفريق من أجل إسعاد الجماهير والعودة إلى منصات الألقاب المحلية والقارية سريعا.

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ولم تشهد حصة التدريبات التي حضر فيها نيلسون سيميدو مشاركة مواطنه وزميله السابق في المنتخب البرتغالي، قائد النصر كريستيانو رونالدو والفرنسي محمد سيماكان، اللذين من المقرر أن ينضما لاحقاً إلى معسكر الفريق في النمسا.

كما تغيب عن التدريب اللاعبون الدوليون الذين منحهم المدرب جورج جيسوس راحة إضافية بعد مشاركتهم مع المنتخب السعودي في بطولة الكأس الذهبية التي أقيمت بالولايات المتحدة في شهري يونيو ويوليو 2025.

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وفي المقابل حضر التدريبات بقية اللاعبين الأجانب، إلى جانب الوافدين الجدد عبدالملك الجابر ونادر الشراري، حيث انطلقت الحصة بحضور إداري وفني مكثف.

ومن المنتظر أن يواصل الفريق اليوم الجمعة تدريباته فيما سيلتحق في الفترة المقبلة اللاعبون الدوليون بجانب كريستيانو رونالدو ومحمد سيماكان.

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وكان نيلسون سيميدو (31 عاما) شارك في موسم 2024 ـ 2025 مع وولفرهامبتون الإنجليزي بعد مشوار احترافي حمل فيه ألوان عدة أندية كبرى وفي مقدمتها برشلونة وبنفيكا.

وجاور سيميدو زميله وصديقه كريستيانو رونالدو في ما يقارب 40 مباراة دولية مع منتخب البرتغال منذ العام 2015 تاريخ أول مشاركة دولية للمدير الرياضي المرتقب للنصر مع منتخب بلاده.