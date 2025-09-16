اشتباكات قوية بين الشرطة وجماهير مارسيليا قبل مواجهة ريال مدريد (فيديو)

اندلعت اشتباكات قوية بين الشرطة الإسبانية وجماهير مارسيليا الفرنسي أمام ملعب "سانتياغو برنابيو" قبل مواجهة ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لانطلاق نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا، حينما يستضيف مارسيليا على أرضه في "سانتياغو برنابيو".

وخرج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من ربع النهائي أمام آرسنال، إلا أنّ الفريق بدأ بشكل جيد خلال الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو.

ويتصدر الملكي الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة بعد أربع جولات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر تدخل الشرطة الإسبانية بقوة مع الجماهير الفرنسية التي أشعلت الألعاب النارية في محيط الاستاد قبل المباراة.

يعد ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبًا، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه فريق ميلان الإيطالي الوصيف برصيد 7 ألقاب.

ويشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 36 فريقًا، مقسمين إلى 4 تصنيفات، على أن يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني، في حين يخوض أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحقًا بنظام الذهاب والإياب لتحديد 8 فرق أخرى تتأهل إلى الدور الثاني، وصولًا إلى النهائي من أجل رفع الكأس يوم 30 مايو 2026، وهو موعد إقامة المباراة النهائية في العاصمة المجرية بودابست.