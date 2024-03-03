سبب منع فريق سوار من السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك

الزمالك تأهل للدور ربع النهائي من الكونفدرالية كمتصدر لمجموعته، قبل انطلاق مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فيما ودَّع فريق سوار الغيني المسابقة من هذا الدور.

وضمِن أبو سليم الليبي التأهل مع الزمالك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما يحتل ساغرادا الأنغولي المركز الثالث برصيد 5 نقاط.