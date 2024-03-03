سبب منع فريق سوار من السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك
أعلن نادي أكاديمية سوار الغيني تعذر سفره إلى القاهرة للعب المباراة ضد الزمالك، في ختام دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".
وتأخرت البعثة في الوصول للقاهرة؛ بسبب وجود أزمة في الطيران.
الزمالك تأهل للدور ربع النهائي من الكونفدرالية كمتصدر لمجموعته، قبل انطلاق مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فيما ودَّع فريق سوار الغيني المسابقة من هذا الدور.
وضمِن أبو سليم الليبي التأهل مع الزمالك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما يحتل ساغرادا الأنغولي المركز الثالث برصيد 5 نقاط.
وقال النادي الغيني إن بعض المشكلات الإدارية مع سلطات مطار بماكو هي السبب في تعذر سفره إلى القاهرة.
وأرجع نادي سوار رفض سلطان مطار بماكو سفر الفريق إلى القاهرة؛ لعدم حيازة أعضاء البعثة "تذاكر عودة".
وأعلن نادي الزمالك رفضه فكرة تأجيل المباراة؛ بسبب ارتباطه بنهائي كأس مصر مع الأهلي يوم 8 مارس القادم.
وقال الزمالك في بيان رسمي :"تلقى النادي إخطار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلغاء مباراته ضد سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية، والتي كانت مقررة اليوم في الجولة السادسة من دور المجموعات، وسيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن المباراة خلال الايام القادمة".