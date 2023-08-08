من هي النيجيرية ميشيل ألوزي التي تعرضت للدهس في كأس العالم للسيدات؟
اشتهر اسم ميشيل ألوزي لاعبة منتخب نيجيريا بعدما دهستها لورين جيمس، لاعبة منتخب إنجلترا، خلال مباراة المنتخبين في دور الـ16 من كأس العالم للسيدات.
نالت لورين جيمس الكارت الأحمر والطرد المباشر بعد تعمدها إيذاء منافستها في منتخب نيجيريا، ميشيل ألوزي، ودهسها بالقدم، دون كرة، خلال المباراة التي جمعتهما في منافسات كأس العالم للسيدات.
وعند الدقيقة 84، سقطت ميشيل ألوزي بعد احتكاك مع لورين جيمس، لكن اللاعبة الإنجليزية دهست منافستها النيجيرية بشكل متعمد.
واستعانت حكمة المباراة بتقنية حكم الفيديو "VAR" قبل طرد لورين جيمس، حيث تأكد غيابها، على الأقل، عن مباراة ربع النهائي.
من هي ميشيل ألوزي؟
وبحسب شبكة "ESPN"، فإن ميشيل ألوزي، التي تبلغ من العمر 26 عاما، حصلت أيضًا على درجة البكالوريوس في البيولوجيا الجزيئية من جامعة ييل، وهي ثالث أقدم معهد للتعليم العالي في الولايات المتحدة.
وتعمل ألوزي أيضًا فني أبحاث سرطان بدوام جزئي في مستشفى تكساس للأطفال.
ولدت ألوزي في كاليفورنيا لأبوين نيجيريين من ولاية إيمو في 28 أبريل 1997.
وذكر موقع "businessday" أن ألوزي التي تلعب في قلب الدفاع أظهرت براعتها في كرة القدم كلاعب رئيسي في فريق ييل بولدوجز، أثناء وجودها في جامعة ييل.
وفي موسمها الأول، تعرضت ألوزي لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، دون أن يثنيها ذلك عن تحقيق أهدافها.
وفي يناير 2020، وقّعت ألوزي عقدًا مع فريق بيك كازيجورت، من كازاخستان، وتدربت ولعبت مع الفريق لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن ينهي وباء كورونا على الرياضة في ذلك الموسم لتعود ألوزي إلى كاليفورنيا.
وفي 2021، اتخذت رحلة ألوزي منعطفًا مثيرًا عندما انضمت إلى هيوستن داش للتجربة، ولفتت عروضها المثيرة للإعجاب أنظار مدير المنتخب الوطني راندي والدروم، الذي سبق له أن أدار هيوستن داش.
وأدى مستواها الثابت إلى تمديد عقدها عامين مع هيوستن داش في ديسمبر 2022.
ثم تم استدعاؤها من قبل منتخب نيجيريا النسائي، وكان أول ظهور لها مع المنتخب في 10 يونيو 2021، في مباراة ودية ضد جامايكا.
وقال موقع "businessday" إن التزام ألوزي الراسخ بمسيرتها المهنية الطبية وأحلامها الكروية يمثل مصدر إلهام للرياضيين الطموحين.