من هي النيجيرية ميشيل ألوزي التي تعرضت للدهس في كأس العالم للسيدات؟

اشتهر اسم ميشيل ألوزي لاعبة منتخب نيجيريا بعدما دهستها لورين جيمس، لاعبة منتخب إنجلترا، خلال مباراة المنتخبين في دور الـ16 من كأس العالم للسيدات.

نالت لورين جيمس الكارت الأحمر والطرد المباشر بعد تعمدها إيذاء منافستها في منتخب نيجيريا، ميشيل ألوزي، ودهسها بالقدم، دون كرة، خلال المباراة التي جمعتهما في منافسات كأس العالم للسيدات.

وعند الدقيقة 84، سقطت ميشيل ألوزي بعد احتكاك مع لورين جيمس، لكن اللاعبة الإنجليزية دهست منافستها النيجيرية بشكل متعمد.

واستعانت حكمة المباراة بتقنية حكم الفيديو "VAR" قبل طرد لورين جيمس، حيث تأكد غيابها، على الأقل، عن مباراة ربع النهائي.