والدة رونالدو تحسم الجدل حول خلافها مع جورجينا رودريغز (صورة)

وكانت والدة رونالدو سببًا في فشل علاقته التي امتدت سنوات مع العارضة الروسية إيرينا تشايك حسب تقارير إعلامية.

وظهرت جورجينا قبل أشهر في عيد ميلاد إحدى شقيقات رونالدو؛ ما منح مؤشرًا على تحسن العلاقات قبل أن تؤكد والدة لاعب النصر الأمر بالصورة الأخيرة.