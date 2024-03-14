والدة رونالدو تحسم الجدل حول خلافها مع جورجينا رودريغز (صورة)
نشرت ماريا دولوريس، والدة كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي صورة تجمعها بنجلها وصديقته جورجينا رودريغز.
وشوهدت والدة رونالدو في المدرجات خلال مباراة النصر السعودي أمام العين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وتأتي الصورة التي نشرتها والدة رونالدو بعد تقارير قبل عدة أشهر أكدت وجود خلافات كبيرة بينهما.
وحسب التقارير، تعد والدة رونالدو أبرز المعارضين لفكرة زواج رونالدو وجورجينا التي تسعى الأخيرة لها بشدة.
وعلقت ماريا دولوريس على صورتها مع رونالدو وصديقته بعلامة قلب أحمر.
ومن المعروف أن كريستيانو رونالدو مرتبط للغاية بعائلته خاصة والدته التي طالما ظهرت معه في كل الأحداث الرياضية الخاصة به.
وكانت والدة رونالدو سببًا في فشل علاقته التي امتدت سنوات مع العارضة الروسية إيرينا تشايك حسب تقارير إعلامية.
وظهرت جورجينا قبل أشهر في عيد ميلاد إحدى شقيقات رونالدو؛ ما منح مؤشرًا على تحسن العلاقات قبل أن تؤكد والدة لاعب النصر الأمر بالصورة الأخيرة.