إشبيلية يطيح بيوفنتوس ويضرب موعدًا مع روما بنهائي الدوري الأوروبي
أطاح نادي إشبيلية الإسباني بنظيره يوفنتوس الإيطالي، وخطف تذكرة نهائي الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ"، عقب فوزه 2-1 في إياب نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع روما الإيطالي في النهائي.
ويسعى الفريق الإسباني لتعزيز رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة السابعة عندما يواجه روما في النهائي الذي يقام في 31 من الشهر الجاري، بعدما فاز فريق المدرب جوزيه مورينيو على باير ليفركوزن 1-صفر في النتيجة الإجمالية بعدما انتهى لقاء الإياب بالتعادل السلبي.
وبدا يوفنتوس في طريقه للوصول إلى النهائي عندما سجل البديل دوسان فلاهوفيتش هدفا بصورة رائعة في الدقيقة 67 على ملعب سانشيز بيزخوان الصاخب.
لكن سوسو أدرك التعادل بعد ست دقائق بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة، ليدفع بالمباراة إلى وقت إضافي.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي، ارتقى البديل إريك لاميلا عاليا ليلعب ضربة رأس رائعة سكنت الشباك.
وضرب إشبيلية بهذا الفوز موعداً مع روما في المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست يوم 31 مايو.
روما
كان روما قد تعادل سلبيا مع باير ليفركوزن في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، ليتأهل إلى النهائي مستغلا فوزه ذهابا 1-صفر.
وبهذا يصل روما للنهائي الأوروبي الثاني على التوالي بقيادة مدربه جوزيه مورينيو بعد الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.
وكان روما تحت الضغط أمام صاحب الضيافة الذي أهدر الكثير من الفرص وحرمه إطار المرمى من التسجيل ليتأهل الفريق الإيطالي إلى النهائي.
وست هام وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
سجل البديل بابلو فورنالس هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز وست هام يونايتد 1-صفر على ملعب ألكمار، اليوم الخميس، ويضمن مكانا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بتغلبه 3-1 في مجموع المباراتين.
وتأهل وست هام إلى نهائي مسابقة أوروبية للأندية للمرة الأولى منذ ما يقرب من نصف قرن بعد فوزه 2-1 ذهابا في لندن الأسبوع الماضي، والفوز المتأخر 1-صفر في مباراة الإياب اليوم الخميس أمام الفريق الهولندي.
قدم وست هام، الذي فاز ببطولة أوروبا للأندية أبطال الكؤوس في 1965 وحصل على المركز الثاني في المسابقة ذاتها عام 1976، عرضا قويا رغم أنه بدا متعبا وقضى معظم الوقت في مطاردة صاحب الضيافة.
وسيواجه وست هام فيورنتينا الإيطالي في المباراة النهائية بعدما تغلب الأخير 3-1 على بازل السويسري.
وسيقام النهائي في براج في السابع من يونيو حزيران المقبل.