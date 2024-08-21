اقترب نادي بيراميدز المصري من ضم حارس مرمى جديد بعد تعثر صفقة التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

وينتهي عقد محمد عواد مع نادي الزمالك مع نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق حول التجديد.

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وكشفت قناة "أون تايم سبورتس 2" عن تعثر انتقال عواد إلى بيراميدز بعد مفاوضات انتهت سريعًا مع تحرك نادي الزمالك من أجل التجديد مرة أخرى.

وأشارت إلى أن بيراميدز اقترب من ضم حارس مرمى جديد بعد تعثر الاتفاق لضم محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

وأكدت أن إدارة بيراميدز تحركت لضم محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي في الموسم الجديد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بيراميدز توصل لاتفاق للتعاقد مع يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك في صفقة انتقال حر مع انتهاء عقده مع الفريق الأبيض.

ولم يعلن نادي بيراميدز أي صفقة جديدة حتى الآن بشكل رسمي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الجونة مساء اليوم الأربعاء في ربع نهائي كأس مصر لموسم 2023 – 2024.

ويحلم نادي بيراميدز بالحصول على أول بطولة في تاريخه خلال مشاركته في كأس مصر خلال الموسم الحالي بعد ضياع المنافسة على لقب الدوري المصري.