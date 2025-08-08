لأول مرة.. سلوت يكشف "بديل" محمد صلاح

كشف آرني سلوت المدير الفني لليفربول عن الخطة البديلة لتعويض غياب النجم المصري محمد صلاح خلال مشاركته في كأس الأمم الإفريقية مطلع العام المقبل.

وبعد موسم قياسي من العائد التهديفي للفرعون، يبدو أن السلوك الهجومي للريدز سيواجه اختبارًا حقيقيًا في غياب صلاح، لكن سلوت كشف عن مفاجأة قد تُطمئن جماهير ليفربول.

ويسعى ليفربول للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/26، وعزز الفريق صفوفه بعدة تعاقدات قوية تُظهر جدية الطموحات.

أخبار ذات علاقة ليفربول يكشف حقيقة رحيل داروين نونيز إلى الهلال السعودي

صفقات قوية

فبعد الصفقة القياسية لضم فلوريان فيرتز، أعلن النادي عن وصول هوغو إيكيتيكي، ميلوس كيركيز، جيريمي فرينبونغ، وفريدي وودمان.

كما يأمل سلوت في إتمام صفقة ألكسندر إيزاك بعد أن رفض نيوكاسل عرض الريدز البالغ 110 ملايين جنيه إسترليني.

وعزز ليفربول عدة مراكز في تشكيلته لزيادة فرص المنافسة على اللقب، لكن الجناح الأيمن ظل الوحيد الذي لم يحتج إلى تطوير بفضل أداء محمد صلاح الاستثنائي.

فقد حطم النجم المصري دفاعات الدوري الإنجليزي على مدار ثماني سنوات، وبعد موسم قياسي آخر، يبدو أن صلاح ما زال في قمة أدائه دون أي مؤشرات على التباطؤ.

أخبار ذات علاقة ليفربول يجهز لصفقة نارية مدوية

سلوت يكشف بديل صلاح

سجل صلاح أرقاماً مذهلة في موسم سلوت الأول، حيث ساهم بـ34 هدفاً و23 تمريرة حاسمة في المسابقات جميعها.

ورغم صعوبة الحفاظ على هذه المستويات، إلا أن ليفربول سيحتاج إلى صلاح في اللحظات الحاسمة لمواصلة المنافسة على اللقب، لكن المشكلة ستكون في غيابه خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية أواخر ديسمبر ويناير المقبلين.

وقد بدأ سلوت بالفعل في التخطيط لتعويض هذا الغياب، وكشف أن التعاقد مع جيريمي فرينبونغ قد يكون الحل، حيث يمكن للاعب الهولندي الصاعد أن يلعب في مركز الجناح الأيمن أثناء غياب صلاح.

في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة كريستال بالاس في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي، قال سلوت: "بالطبع فكرنا في غياب صلاح بسبب كأس الأمم الإفريقية.. جزء من سبب التعاقد مع فرينبونغ هو قدرته على اللعب كجناح أيمن".

وواصل متحدثًا عن صلاح: "قد نفتقده لست مباريات كحد أقصى، وهذا كثير في الدوري الإنجليزي. جيريمي يمكنه اللعب هناك، لكنه ليس الخيار الوحيد".

يُذكر أن فرينبونغ، الذي وُصف بـ"الكهربائي"، انضم إلى ليفربول قادماً من باير ليفركوزن ليكون خياراً في مركز الظهير الأيمن لمنافسة كونور برادلي، لكنه يتمتع أيضاً بخبرة في اللعب كلاعب خط وسط مهاجم، وهو ما يفكر سلوت في تجربته خلال غياب صلاح.

أخبار ذات علاقة حرم صلاح من الدوري وكاد يفقد بصره.. من هو مهاجم النصر المحتمل؟

المباريات التي قد يغيب عنها صلاح خلال كأس الأمم الإفريقية

تبدأ البطولة الإفريقية في 21 ديسمبر وتنتهي في 16 يناير، مما يعني أن ليفربول قد يضطر لتعويض غياب صلاح لمدة شهر تقريباً.

إذا وصلت مصر إلى النهائي، فقد يغيب صلاح عن ست مباريات في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى الجولة الأولى من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن بين مباريات الدوري التي قد يغيب عنها: توتنهام (20 ديسمبر)، وولفرهامبتون (27 ديسمبر)، ليدز يونايتد (30 ديسمبر)، فولهام (3 يناير)، آرسنال (7 يناير)، بيرنلي (17 يناير).